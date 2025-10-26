Смотреть онлайн Sporting Charleroi U23 - Юнион Сент-Жилуаз II 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Sporting Charleroi U23 — Юнион Сент-Жилуаз II, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Sporting Charleroi U23 — Юнион Сент-Жилуаз II
Команда Sporting Charleroi U23 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-6. Команда Юнион Сент-Жилуаз II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Sporting Charleroi U23 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Юнион Сент-Жилуаз II забивает 1, пропускает 2.