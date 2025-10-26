Превью матча Sporting Charleroi U23 — Юнион Сент-Жилуаз II

Команда Sporting Charleroi U23 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-6. Команда Юнион Сент-Жилуаз II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Sporting Charleroi U23 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Юнион Сент-Жилуаз II забивает 1, пропускает 2.