26.10.2025

Смотреть онлайн Sporting Charleroi U23 - Юнион Сент-Жилуаз II 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: Sporting Charleroi U23Юнион Сент-Жилуаз II, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Бельгия - Первый любительский дивизион
Sporting Charleroi U23
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
Юнион Сент-Жилуаз II
23'
35'
Юнион Сент-Жилуаз II icon
23'
Юнион Сент-Жилуаз II icon
35'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,3
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Юнион Сент-Жилуаз II - Угловой
20'
Угловой
Charleroi II - Угловой
23'
Юнион Сент-Жилуаз II - 1-ый Гол
35'
Угловой
Юнион Сент-Жилуаз II - Угловой
35'
Юнион Сент-Жилуаз II - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Charleroi II - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 2,3
52'
Угловой
Юнион Сент-Жилуаз II - Угловой
63'
Угловой
Charleroi II - Угловой
63'
Угловой
Charleroi II - Угловой
70'
Угловой
Charleroi II - Угловой
84'
Charleroi II - Незабитый пенальти
86'
Угловой
Charleroi II - Угловой
90'
Угловой
Charleroi II - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,3

Превью матча Sporting Charleroi U23 — Юнион Сент-Жилуаз II

Команда Sporting Charleroi U23 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-6. Команда Юнион Сент-Жилуаз II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Sporting Charleroi U23 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Юнион Сент-Жилуаз II забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Sporting Charleroi U23 Sporting Charleroi U23
56%
Юнион Сент-Жилуаз II Юнион Сент-Жилуаз II
44%
Атаки
75
72
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
12
1
Удары в створ ворот
8
9
Игры 10 тур
02.11.2025
Роял Кнокке
0:0
Хаутвенне
Завершен
02.11.2025
Тинен
1:0
Тхес Спорт
Отменен
31.10.2025
Дессель Спорт
4:1
Ауд-Хеверле Лёвен II
Завершен
31.10.2025
КВВ Зелзате
2:0
КВК Нинове
Завершен
26.10.2025
Sporting Charleroi U23
0:2
Юнион Сент-Жилуаз II
Завершен
26.10.2025
РКС Хабай
1:0
Кроссинг Схарбек
Завершен
26.10.2025
Стандард II
1:2
РФК Мё
Завершен
26.10.2025
Ур Намур
0:4
RAEC Mons
Завершен
25.10.2025
Тюбиз
2:0
Роял Эксельсиор Виртон
Завершен
25.10.2025
Унион Рошфортоис
1:2
Штоккай-Варфусеэ
Завершен
Комментарии к матчу
