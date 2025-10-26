Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн РКС Хабай - Кроссинг Схарбек 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: РКС ХабайКроссинг Схарбек, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Бельгия - Первый любительский дивизион
РКС Хабай
66'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Кроссинг Схарбек
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
РКС Хабай icon
66'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1
Текстовая трансляция
35'
Угловой
Кроссинг Схарбек - Угловой
35'
Угловой
Кроссинг Схарбек - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
РКС Хабай - Угловой
57'
Угловой
РКС Хабай - Угловой
66'
РКС Хабай - 1-ый Гол
84'
Угловой
РКС Хабай - Угловой
90+5'
Угловой
Кроссинг Схарбек - Угловой
90+5'
Угловой
Кроссинг Схарбек - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1

Превью матча РКС Хабай — Кроссинг Схарбек

Команда РКС Хабай в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-17. Команда Кроссинг Схарбек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-12. Команда РКС Хабай в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кроссинг Схарбек забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
РКС Хабай РКС Хабай
51%
Кроссинг Схарбек Кроссинг Схарбек
49%
Атаки
79
86
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
5
3
Игры 10 тур
02.11.2025
Роял Кнокке
0:0
Хаутвенне
Завершен
02.11.2025
Тинен
1:0
Тхес Спорт
Отменен
31.10.2025
Дессель Спорт
4:1
Ауд-Хеверле Лёвен II
Завершен
31.10.2025
КВВ Зелзате
2:0
КВК Нинове
Завершен
26.10.2025
Sporting Charleroi U23
0:2
Юнион Сент-Жилуаз II
Завершен
26.10.2025
РКС Хабай
1:0
Кроссинг Схарбек
Завершен
26.10.2025
Стандард II
1:2
РФК Мё
Завершен
26.10.2025
Ур Намур
0:4
RAEC Mons
Завершен
25.10.2025
Тюбиз
2:0
Роял Эксельсиор Виртон
Завершен
25.10.2025
Унион Рошфортоис
1:2
Штоккай-Варфусеэ
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Колорадо Колорадо
Эдмонтон Эдмонтон
9 Ноября
06:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA