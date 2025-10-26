Смотреть онлайн РКС Хабай - Кроссинг Схарбек 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: РКС Хабай — Кроссинг Схарбек, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча РКС Хабай — Кроссинг Схарбек
Команда РКС Хабай в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-17. Команда Кроссинг Схарбек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-12. Команда РКС Хабай в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кроссинг Схарбек забивает 1, пропускает 1.