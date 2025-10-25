Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Унион Рошфортоис - Штоккай-Варфусеэ 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: Унион РошфортоисШтоккай-Варфусеэ, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Бельгия - Первый любительский дивизион
Унион Рошфортоис
55'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Штоккай-Варфусеэ
17'
41'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Штоккай-Варфусеэ icon
17'
Штоккай-Варфусеэ icon
41'
Счет после первого тайма 0:2
Унион Рошфортоис icon
55'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Штоккай-Варфусеэ - Угловой
17'
Штоккай-Варфусеэ - 1-ый Гол
19'
Угловой
Унион Рошфортоис - Угловой
21'
Угловой
Штоккай-Варфусеэ - Угловой
22'
Угловой
Штоккай-Варфусеэ - Угловой
24'
Угловой
Штоккай-Варфусеэ - Угловой
39'
Угловой
Унион Рошфортоис - Угловой
41'
Штоккай-Варфусеэ - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
55'
Угловой
Унион Рошфортоис - Угловой
55'
Унион Рошфортоис - 3-ий Гол
59'
Угловой
Штоккай-Варфусеэ - Угловой
60'
Угловой
Штоккай-Варфусеэ - Угловой
89'
Угловой
Унион Рошфортоис - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Унион Рошфортоис — Штоккай-Варфусеэ

Команда Унион Рошфортоис в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-20. Команда Штоккай-Варфусеэ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-6. Команда Унион Рошфортоис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Штоккай-Варфусеэ забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Унион Рошфортоис Унион Рошфортоис
52%
Штоккай-Варфусеэ Штоккай-Варфусеэ
48%
Атаки
82
57
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
2
5
Игры 10 тур
02.11.2025
Роял Кнокке
0:0
Хаутвенне
Завершен
02.11.2025
Тинен
1:0
Тхес Спорт
Отменен
31.10.2025
Дессель Спорт
4:1
Ауд-Хеверле Лёвен II
Завершен
31.10.2025
КВВ Зелзате
2:0
КВК Нинове
Завершен
26.10.2025
Sporting Charleroi U23
0:2
Юнион Сент-Жилуаз II
Завершен
26.10.2025
РКС Хабай
1:0
Кроссинг Схарбек
Завершен
26.10.2025
Стандард II
1:2
РФК Мё
Завершен
26.10.2025
Ур Намур
0:4
RAEC Mons
Завершен
25.10.2025
Тюбиз
2:0
Роял Эксельсиор Виртон
Завершен
25.10.2025
Унион Рошфортоис
1:2
Штоккай-Варфусеэ
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA