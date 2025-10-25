Смотреть онлайн Унион Рошфортоис - Штоккай-Варфусеэ 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Унион Рошфортоис — Штоккай-Варфусеэ, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Унион Рошфортоис — Штоккай-Варфусеэ
Команда Унион Рошфортоис в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-20. Команда Штоккай-Варфусеэ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-6. Команда Унион Рошфортоис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Штоккай-Варфусеэ забивает 1, пропускает 1.