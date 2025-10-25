Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Тюбиз - Роял Эксельсиор Виртон 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: ТюбизРоял Эксельсиор Виртон, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Лебуртон.

МСК, 10 тур, Стадион: Стад Лебуртон
Бельгия - Первый любительский дивизион
Тюбиз
10'
86'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Роял Эксельсиор Виртон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Тюбиз icon
10'
Счет после первого тайма 1:0 : 5,2
Тюбиз icon
86'
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Роял Эксельсиор Виртон - Угловой
10'
Тюбиз - 1-ый Гол
19'
Угловой
Тюбиз - Угловой
21'
Угловой
Тюбиз - Угловой
40'
Угловой
Роял Эксельсиор Виртон - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 5,2
58'
Угловой
Роял Эксельсиор Виртон - Угловой
63'
Угловой
Тюбиз - Угловой
77'
Угловой
Тюбиз - Угловой
78'
Угловой
Тюбиз - Угловой
80'
Угловой
Тюбиз - Угловой
86'
Тюбиз - 2-ой Гол

Превью матча Тюбиз — Роял Эксельсиор Виртон

Команда Тюбиз в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 17-8. Команда Роял Эксельсиор Виртон, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-21. Команда Тюбиз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Роял Эксельсиор Виртон забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Тюбиз Тюбиз
48%
Роял Эксельсиор Виртон Роял Эксельсиор Виртон
52%
Атаки
76
82
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
5
6
Игры 10 тур
02.11.2025
Роял Кнокке
0:0
Хаутвенне
Завершен
02.11.2025
Тинен
1:0
Тхес Спорт
Отменен
31.10.2025
Дессель Спорт
4:1
Ауд-Хеверле Лёвен II
Завершен
31.10.2025
КВВ Зелзате
2:0
КВК Нинове
Завершен
26.10.2025
Sporting Charleroi U23
0:2
Юнион Сент-Жилуаз II
Завершен
26.10.2025
РКС Хабай
1:0
Кроссинг Схарбек
Завершен
26.10.2025
Стандард II
1:2
РФК Мё
Завершен
26.10.2025
Ур Намур
0:4
RAEC Mons
Завершен
25.10.2025
Тюбиз
2:0
Роял Эксельсиор Виртон
Завершен
25.10.2025
Унион Рошфортоис
1:2
Штоккай-Варфусеэ
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA