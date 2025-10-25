Смотреть онлайн Тюбиз - Роял Эксельсиор Виртон 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Тюбиз — Роял Эксельсиор Виртон, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Лебуртон.
Превью матча Тюбиз — Роял Эксельсиор Виртон
Команда Тюбиз в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 17-8. Команда Роял Эксельсиор Виртон, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-21. Команда Тюбиз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Роял Эксельсиор Виртон забивает 2, пропускает 2.