Смотреть онлайн Роял Кнокке - Хаутвенне 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Роял Кнокке — Хаутвенне, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Olivier Sportstadion.
Превью матча Роял Кнокке — Хаутвенне
Команда Роял Кнокке в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-17. Команда Хаутвенне, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Роял Кнокке в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хаутвенне забивает 1, пропускает 1.