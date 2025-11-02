Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Роял Кнокке - Хаутвенне 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: Роял КноккеХаутвенне, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Olivier Sportstadion.

МСК, 10 тур, Стадион: Olivier Sportstadion
Бельгия - Первый любительский дивизион
Роял Кнокке
Завершен
0 : 0
02 ноября 2025
Хаутвенне
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Роял Кнокке - Угловой
37'
Угловой
Роял Кнокке - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Роял Кнокке - Угловой
56'
Угловой
Хаутвенне - Угловой
59'
Угловой
Роял Кнокке - Угловой
59'
Угловой
Роял Кнокке - Угловой
62'
Угловой
Роял Кнокке - Угловой
78'
Угловой
Роял Кнокке - Угловой
80'
Угловой
Хаутвенне - Угловой
84'
Угловой
Хаутвенне - Угловой
85'
Угловой
Хаутвенне - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Роял Кнокке — Хаутвенне

Команда Роял Кнокке в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-17. Команда Хаутвенне, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Роял Кнокке в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хаутвенне забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Роял Кнокке Роял Кнокке
60%
Хаутвенне Хаутвенне
40%
Атаки
95
63
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
17
7
Удары в створ ворот
2
2
Игры 10 тур
02.11.2025
Роял Кнокке
0:0
Хаутвенне
Завершен
02.11.2025
Тинен
1:0
Тхес Спорт
Отменен
31.10.2025
Дессель Спорт
4:1
Ауд-Хеверле Лёвен II
Завершен
31.10.2025
КВВ Зелзате
2:0
КВК Нинове
Завершен
26.10.2025
Sporting Charleroi U23
0:2
Юнион Сент-Жилуаз II
Завершен
26.10.2025
РКС Хабай
1:0
Кроссинг Схарбек
Завершен
26.10.2025
Стандард II
1:2
РФК Мё
Завершен
26.10.2025
Ур Намур
0:4
RAEC Mons
Завершен
25.10.2025
Тюбиз
2:0
Роял Эксельсиор Виртон
Завершен
25.10.2025
Унион Рошфортоис
1:2
Штоккай-Варфусеэ
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA