Превью матча Стандард II — РФК Мё

Команда Стандард II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-17. Команда РФК Мё, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Стандард II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. РФК Мё забивает 1, пропускает 1.