26.10.2025

Смотреть онлайн Стандард II - РФК Мё 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: Стандард IIРФК Мё, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Academie Robert Louis-Dreyfus.

МСК, 10 тур, Стадион: Academie Robert Louis-Dreyfus
Бельгия - Первый любительский дивизион
Стандард II
40'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
РФК Мё
28'
55'
Смотреть онлайн
РФК Мё icon
28'
Стандард II icon
40'
Счет после первого тайма 1:1
РФК Мё icon
55'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
28'
РФК Мё - 1-ый Гол
35'
Угловой
Стандард II - Угловой
40'
Стандард II - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
55'
РФК Мё - 3-ий Гол
78'
Угловой
Стандард II - Угловой
79'
Угловой
Стандард II - Угловой
83'
Угловой
Стандард II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Стандард II — РФК Мё

Команда Стандард II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-17. Команда РФК Мё, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Стандард II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. РФК Мё забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Стандард II Стандард II
62%
РФК Мё РФК Мё
38%
Атаки
100
84
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
3
2
