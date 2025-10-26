Смотреть онлайн Стандард II - РФК Мё 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Стандард II — РФК Мё, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Academie Robert Louis-Dreyfus.
Превью матча Стандард II — РФК Мё
Команда Стандард II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-17. Команда РФК Мё, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Стандард II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. РФК Мё забивает 1, пропускает 1.