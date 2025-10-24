Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Франкс Борайнс - Гент II 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Второй дивизион: Франкс БорайнсГент II, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Роберт Урбайн.

МСК, 11 тур, Стадион: Стад Роберт Урбайн
Бельгия - Второй дивизион
Франкс Борайнс
2'
73'
Завершен
2 : 0
24 октября 2025
Гент II
Смотреть онлайн
Франкс Борайнс icon
2'
Счет после первого тайма 1:0
Франкс Борайнс icon
73'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
2'
Франкс Борайнс - 1-ый Гол
8'
Угловой
Гент II - Угловой
13'
Угловой
Франкс Борайнс - Угловой
19'
Угловой
Франкс Борайнс - Угловой
19'
Угловой
Франкс Борайнс - Угловой
27'
Угловой
Франкс Борайнс - Угловой
36'
Угловой
Гент II - Угловой
39'
Угловой
Франкс Борайнс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Франкс Борайнс - Угловой
57'
Угловой
Гент II - Угловой
68'
Угловой
Франкс Борайнс - Угловой
71'
Угловой
Гент II - Угловой
73'
Франкс Борайнс - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Франкс Борайнс — Гент II

Команда Франкс Борайнс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-22. Команда Гент II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 22-11. Команда Франкс Борайнс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Гент II забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Франкс Борайнс Франкс Борайнс
40%
Гент II Гент II
60%
Атаки
81
94
Угловые
7
4
Фолы
7
11
Удары (всего)
6
6
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
2
3
Игры 11 тур
26.10.2025
Андерлехт II
1:2
Локерен
Завершен
26.10.2025
Ломмел СК
1:2
Беерсхот Вилрейк
Завершен
25.10.2025
Беверен
2:1
Патро
Завершен
25.10.2025
Эйпен
2:1
Генк II
Завершен
25.10.2025
Льеж
4:3
Моленбек
Завершен
24.10.2025
Франкс Борайнс
2:0
Гент II
Завершен
24.10.2025
Серен Юнайтед
1:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
Комментарии к матчу
