Смотреть онлайн Франкс Борайнс - Гент II 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Второй дивизион: Франкс Борайнс — Гент II, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Роберт Урбайн.
Превью матча Франкс Борайнс — Гент II
Команда Франкс Борайнс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-22. Команда Гент II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 22-11. Команда Франкс Борайнс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Гент II забивает 2, пропускает 1.