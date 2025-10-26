Смотреть онлайн Андерлехт II - Локерен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Второй дивизион: Андерлехт II — Локерен, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Констант Ванден Сток.
Превью матча Андерлехт II — Локерен
Команда Андерлехт II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-12. Команда Локерен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Андерлехт II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Локерен забивает 1, пропускает 2.