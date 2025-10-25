Смотреть онлайн Эйпен - Генк II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Второй дивизион: Эйпен — Генк II, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кервег.
Превью матча Эйпен — Генк II
Команда Эйпен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-10. Команда Генк II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-12. Команда Эйпен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Генк II забивает 0, пропускает 1.