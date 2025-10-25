Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Беверен - Патро 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Второй дивизион: БеверенПатро, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Фретьель.

МСК, 11 тур, Стадион: Фретьель
Бельгия - Второй дивизион
Беверен
6'
55'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Патро
25'
Смотреть онлайн
Беверен icon
6'
Патро icon
25'
Счет после первого тайма 1:1
Беверен icon
55'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Беверен - 1-ый Гол
21'
Угловой
Беверен - Угловой
25'
Патро - 2-ой Гол
36'
Угловой
Беверен - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Патро - Угловой
55'
Беверен - 3-ий Гол
71'
Угловой
Беверен - Угловой
90'
Угловой
Беверен - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Беверен — Патро

Команда Беверен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Патро, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-9. Команда Беверен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Патро забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Беверен Беверен
64%
Патро Патро
36%
Атаки
134
92
Угловые
4
1
Фолы
14
22
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
3
2
Игры 11 тур
26.10.2025
Андерлехт II
1:2
Локерен
Завершен
26.10.2025
Ломмел СК
1:2
Беерсхот Вилрейк
Завершен
25.10.2025
Беверен
2:1
Патро
Завершен
25.10.2025
Эйпен
2:1
Генк II
Завершен
25.10.2025
Льеж
4:3
Моленбек
Завершен
24.10.2025
Франкс Борайнс
2:0
Гент II
Завершен
24.10.2025
Серен Юнайтед
1:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
Комментарии к матчу
