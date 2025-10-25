Смотреть онлайн Беверен - Патро 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Второй дивизион: Беверен — Патро, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Фретьель.
Превью матча Беверен — Патро
Команда Беверен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Патро, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-9. Команда Беверен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Патро забивает 1, пропускает 1.