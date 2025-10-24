Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Серен Юнайтед - Лирс Кемпензонен 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Второй дивизион: Серен ЮнайтедЛирс Кемпензонен, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе LE STADE DU PAIRAY.

МСК, 11 тур, Стадион: LE STADE DU PAIRAY
Бельгия - Второй дивизион
Серен Юнайтед
84'
Завершен
1 : 1
24 октября 2025
Лирс Кемпензонен
33'
Lierse SK icon
33'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
RFC Seraing icon
84'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
RFC Seraing - Угловой
17'
Угловой
RFC Seraing - Угловой
20'
Угловой
Lierse SK - Угловой
32'
Угловой
RFC Seraing - Угловой
33'
Lierse SK - 1-ый Гол
36'
Угловой
RFC Seraing - Угловой
41'
Угловой
RFC Seraing - Угловой
43'
Угловой
Lierse SK - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
50'
Угловой
RFC Seraing - Угловой
65'
Угловой
Lierse SK - Угловой
73'
Угловой
Lierse SK - Угловой
78'
Угловой
RFC Seraing - Угловой
84'
RFC Seraing - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3

Превью матча Серен Юнайтед — Лирс Кемпензонен

Команда Серен Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-20. Команда Лирс Кемпензонен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-13. Команда Серен Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лирс Кемпензонен забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Серен Юнайтед Серен Юнайтед
51%
Лирс Кемпензонен Лирс Кемпензонен
49%
Атаки
86
77
Угловые
7
4
Фолы
15
15
Удары (всего)
14
5
Удары мимо ворот
16
10
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA