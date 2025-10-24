Превью матча Серен Юнайтед — Лирс Кемпензонен

Команда Серен Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-20. Команда Лирс Кемпензонен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-13. Команда Серен Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лирс Кемпензонен забивает 2, пропускает 1.