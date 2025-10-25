Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Льеж - Моленбек 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Второй дивизион: ЛьежМоленбек, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Rocourt.

МСК, 11 тур, Стадион: Stade de Rocourt
Бельгия - Второй дивизион
Льеж
17'
19'
28'
65'
Завершен
4 : 3
25 октября 2025
Моленбек
7'
11'
90+2'
Смотреть онлайн
RWDM Brussels icon
7'
RWDM Brussels icon
11'
Льеж icon
17'
Льеж icon
19'
Льеж icon
28'
Счет после первого тайма 3:2 : 2,5
Льеж icon
65'
RWDM Brussels icon
90+2'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Льеж - Угловой
4'
Угловой
Льеж - Угловой
7'
RWDM Brussels - 1-ый Гол
9'
Угловой
RWDM Brussels - Угловой
11'
RWDM Brussels - 2-ой Гол
13'
Угловой
Льеж - Угловой
14'
Угловой
Льеж - Угловой
16'
Угловой
Льеж - Угловой
17'
Льеж - 3-ий Гол
19'
Льеж - 4-ый Гол
26'
Угловой
Льеж - Угловой
28'
Льеж - 5-ый Гол
37'
Угловой
Льеж - Угловой
42'
Угловой
Льеж - Угловой
45+1'
Угловой
Льеж - Угловой
45+3'
Угловой
Льеж - Угловой
Счет после первого тайма 3:2 : 2,5
48'
Угловой
RWDM Brussels - Угловой
65'
Льеж - 6-ый Гол
90+2'
RWDM Brussels - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:3

Превью матча Льеж — Моленбек

Команда Льеж в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-6. Команда Моленбек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Льеж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Моленбек забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Льеж Льеж
54%
Моленбек Моленбек
46%
Атаки
91
74
Угловые
10
2
Фолы
9
12
Удары (всего)
13
13
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
10
7
Игры 11 тур
26.10.2025
Андерлехт II
1:2
Локерен
Завершен
26.10.2025
Ломмел СК
1:2
Беерсхот Вилрейк
Завершен
25.10.2025
Беверен
2:1
Патро
Завершен
25.10.2025
Эйпен
2:1
Генк II
Завершен
25.10.2025
Льеж
4:3
Моленбек
Завершен
24.10.2025
Франкс Борайнс
2:0
Гент II
Завершен
24.10.2025
Серен Юнайтед
1:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
Комментарии к матчу
