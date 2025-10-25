Смотреть онлайн Льеж - Моленбек 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Второй дивизион: Льеж — Моленбек, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Rocourt.
Превью матча Льеж — Моленбек
Команда Льеж в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-6. Команда Моленбек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Льеж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Моленбек забивает 2, пропускает 1.