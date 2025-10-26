Смотреть онлайн Ломмел СК - Беерсхот Вилрейк 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Второй дивизион: Ломмел СК — Беерсхот Вилрейк, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Стеделийк.
Превью матча Ломмел СК — Беерсхот Вилрейк
Команда Ломмел СК в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-8. Команда Беерсхот Вилрейк, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 16-6. Команда Ломмел СК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Беерсхот Вилрейк забивает 2, пропускает 1.