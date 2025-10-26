Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Ломмел СК - Беерсхот Вилрейк 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Второй дивизион: Ломмел СКБеерсхот Вилрейк, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Стеделийк.

МСК, 11 тур, Стадион: Стадион Стеделийк
Бельгия - Второй дивизион
Ломмел СК
32'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Беерсхот Вилрейк
82'
86'
Ломмел СК icon
32'
Счет после первого тайма 1:0
Беерсхот Вилрейк icon
82'
Беерсхот Вилрейк icon
86'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Ломмел СК - Угловой
14'
Угловой
Беерсхот Вилрейк - Угловой
32'
Угловой
Ломмел СК - Угловой
32'
Ломмел СК - 1-ый Гол
35'
Угловой
Беерсхот Вилрейк - Угловой
35'
Угловой
Беерсхот Вилрейк - Угловой
42'
Угловой
Беерсхот Вилрейк - Угловой
43'
Угловой
Беерсхот Вилрейк - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
74'
Угловой
Ломмел СК - Угловой
82'
Беерсхот Вилрейк - 2-ой Гол
86'
Беерсхот Вилрейк - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Ломмел СК — Беерсхот Вилрейк

Команда Ломмел СК в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-8. Команда Беерсхот Вилрейк, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 16-6. Команда Ломмел СК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Беерсхот Вилрейк забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Ломмел СК Ломмел СК
41%
Беерсхот Вилрейк Беерсхот Вилрейк
59%
Атаки
71
128
Угловые
3
5
Фолы
11
11
Удары (всего)
7
6
Удары мимо ворот
7
15
Удары в створ ворот
5
5
26.10.2025
Андерлехт II
1:2
Локерен
Завершен
26.10.2025
Ломмел СК
1:2
Беерсхот Вилрейк
Завершен
25.10.2025
Беверен
2:1
Патро
Завершен
25.10.2025
Эйпен
2:1
Генк II
Завершен
25.10.2025
Льеж
4:3
Моленбек
Завершен
24.10.2025
Франкс Борайнс
2:0
Гент II
Завершен
24.10.2025
Серен Юнайтед
1:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
Комментарии к матчу
