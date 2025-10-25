Смотреть онлайн Толима - Депортиво Кали 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Толима — Депортиво Кали, Квалификационный Раунд 4 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мануэль Мурилло Торо. Судить этот матч будет Alvaro Jose Melendez Panneflek.
Превью матча Толима — Депортиво Кали
Команда Толима в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-10. Команда Депортиво Кали, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-20. Команда Толима в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Кали забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alvaro Jose Melendez Panneflek (Колумбия).
За последние 8 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 5 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 63% (5 из 8 матчей) Alvaro Jose Melendez Panneflek назначал пенальти