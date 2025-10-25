Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Толима - Депортиво Кали 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ТолимаДепортиво Кали, Квалификационный Раунд 4 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мануэль Мурилло Торо. Судить этот матч будет Alvaro Jose Melendez Panneflek.

МСК, Квалификационный Раунд 4, Стадион: Мануэль Мурилло Торо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Толима
Juan Torres 45+4'
Y Parra 58'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Депортиво Кали
Estupinan 45+1'
Estupinan - Депортиво Кали icon
45+1'
Juan Torres icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,4
Y Parra icon
58'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,4
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
33'
Угловой
Толима - Угловой
45+1'
Estupinan - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Толима - Угловой
45+4'
Juan Torres - 2-ой Гол
47'
Угловой
Толима - Угловой
55'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
58'
Y Parra - 3-ий Гол
65'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
87'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
90+1'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
Превью матча Толима — Депортиво Кали

Команда Толима в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-10. Команда Депортиво Кали, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-20. Команда Толима в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Кали забивает 2, пропускает 2.

Толима Толима
22
Уругвай
Cristopher Fiermarin
71
Колумбия
Cristian Arrieta
20
Колумбия
Junior Hernandez
2
Колумбия
Anderson Angulo
5
Колумбия
Juan Mera
15
Колумбия
Juan Pablo Nieto
32
Колумбия
Sebastian Guzman
7
Колумбия
Jersson Gonzalez
18
Колумбия
Kevin Perez
13
Mauricio Gonzalez
24
Adrian Parra
Тренер
Колумбия
Lucas Gonzalez
Депортиво Кали Депортиво Кали
13
Колумбия
Yani Quintero
21
Колумбия
Хулиан Куинонез
38
Панама
Alejandro Rodriguez
19
Johan Martinez
2
Колумбия
Фелипе Агиляр
11
Колумбия
Andrey Estupinan
39
Колумбия
Matias Orozco
5
Уругвай
Joaquin Varela
27
Колумбия
Fabian Viafara
18
Колумбия
Авилес Хуртадо
3
Колумбия
Андрес Корреа
Тренер
Колумбия
Альберто Гамеро

Статистика матча

Владение мячом
Толима Толима
52%
Депортиво Кали Депортиво Кали
48%
Атаки
54
82
Угловые
3
5
Фолы
0
2
Удары (всего)
1
2
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alvaro Jose Melendez Panneflek (Колумбия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 5 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 63% (5 из 8 матчей) Alvaro Jose Melendez Panneflek назначал пенальти

Игры Квалификационный Раунд 4
27.10.2025
Атлетико Насьональ
5:2
Меделлин
Завершен
26.10.2025
Санта Фе
0:1
Мильонариос
Завершен
26.10.2025
Букараманга
2:0
Льянерос
Завершен
25.10.2025
Толима
2:1
Депортиво Кали
Завершен
25.10.2025
Энвигадо
0:2
Бояка Чико
Завершен
25.10.2025
Форталеза Сипакира
2:0
Пасто
Завершен
25.10.2025
Alianza
2:0
Ля Эквидад
Завершен
Комментарии к матчу
