Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Букараманга - Льянерос 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: БукарамангаЛьянерос, Квалификационный Раунд 4 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Альфонсо Лопес. Судить этот матч будет Diego Ulloa Angulo.

МСК, Квалификационный Раунд 4, Стадион: Стадион Альфонсо Лопес
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Букараманга
Jose Elio Arregoces Meza 44'
Neyder Moreno 57'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Льянерос
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Jose Elio Arregoces Meza icon
44'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Neyder Moreno icon
57'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Букараманга - Угловой
14'
Угловой
Букараманга - Угловой
15'
Угловой
Букараманга - Угловой
18'
Угловой
Букараманга - Угловой
31'
Угловой
Льянерос - Угловой
32'
Угловой
Букараманга - Угловой
41'
Угловой
Букараманга - Угловой
42'
Угловой
Букараманга - Угловой
44'
Meza - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
56'
Угловой
Букараманга - Угловой
57'
Neyder Moreno - 2-ой Гол
61'
Угловой
Льянерос - Угловой
62'
Угловой
Льянерос - Угловой
65'
Угловой
Льянерос - Угловой
69'
Угловой
Букараманга - Угловой
73'
Угловой
Льянерос - Угловой
86'
Угловой
Льянерос - Угловой
89'
Угловой
Льянерос - Угловой
90+3'
Угловой
Льянерос - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,1

Превью матча Букараманга — Льянерос

Команда Букараманга в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-4. Команда Льянерос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Букараманга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Льянерос забивает 1, пропускает 1.

Букараманга Букараманга
27
Аргентина
Luciano Pons
28
Венесуэла
Leonardo Flores
9
Колумбия
Neyder Moreno
25
Колумбия
Carlos De Las Salas
7
Колумбия
Kevin Londono
6
Gustavo Charrupi
1
Колумбия
Альдаир Куинтана
29
Колумбия
Carlos Henao
24
Колумбия
Bayron Duarte
10
Аргентина
Fabian Sambueza
2
Колумбия
Джефферсон Мена
Тренер
Колумбия
Леонел Альварез
Льянерос Льянерос
16
Колумбия
Jhojan Escobar
1
Мексика
Miguel Ortega
8
Колумбия
Andres Domingo Lopez Perez
20
Колумбия
Jan Carlos Angulo Rosales
7
Колумбия
Luis Miranda
18
Колумбия
Julian Estiben Angulo Sevillano
21
Колумбия
Франчиско Меца
10
Колумбия
Bryan Uruena
4
Колумбия
Anderson Mojica
6
Колумбия
Marlon Sierra
30
Колумбия
Carlos Cortes
Тренер
Колумбия
Jose Luis Garcia Herrera

Статистика матча

Владение мячом
Букараманга Букараманга
56%
Льянерос Льянерос
44%
Атаки
102
81
Угловые
9
8
Фолы
6
6
Удары (всего)
10
1
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
8
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Diego Ulloa Angulo (Колумбия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 7 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Diego Ulloa Angulo назначал пенальти

Игры Квалификационный Раунд 4
27.10.2025
Атлетико Насьональ
5:2
Меделлин
Завершен
26.10.2025
Санта Фе
0:1
Мильонариос
Завершен
26.10.2025
Букараманга
2:0
Льянерос
Завершен
25.10.2025
Толима
2:1
Депортиво Кали
Завершен
25.10.2025
Энвигадо
0:2
Бояка Чико
Завершен
25.10.2025
Форталеза Сипакира
2:0
Пасто
Завершен
25.10.2025
Alianza
2:0
Ля Эквидад
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Великобритания Великобритания
Литва Литва
27 Ноября
22:30
Yakutou Brothers Yakutou Brothers
Execration Execration
27 Ноября
23:00
OG OG
Tearlaments Tearlaments
27 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA