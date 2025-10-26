Превью матча Букараманга — Льянерос

Команда Букараманга в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-4. Команда Льянерос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Букараманга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Льянерос забивает 1, пропускает 1.