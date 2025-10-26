Смотреть онлайн Букараманга - Льянерос 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Букараманга — Льянерос, Квалификационный Раунд 4 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Альфонсо Лопес. Судить этот матч будет Diego Ulloa Angulo.
Превью матча Букараманга — Льянерос
Команда Букараманга в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-4. Команда Льянерос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Букараманга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Льянерос забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Diego Ulloa Angulo (Колумбия).
За последние 13 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 7 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Diego Ulloa Angulo назначал пенальти