Смотреть онлайн Атлетико Насьональ - Меделлин 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Атлетико Насьональ — Меделлин, 17 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.
Превью матча Атлетико Насьональ — Меделлин
Команда Атлетико Насьональ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-9. Команда Меделлин, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-13. Команда Атлетико Насьональ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Меделлин забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 сентября 2025 на поле команды Меделлин, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).
За последние 19 матчей судья показал 101 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 15 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 42% (8 из 19 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти