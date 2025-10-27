Превью матча Атлетико Насьональ — Меделлин

Команда Атлетико Насьональ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-9. Команда Меделлин, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-13. Команда Атлетико Насьональ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Меделлин забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 сентября 2025 на поле команды Меделлин, в том матче сыграли вничью.