27.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Насьональ - Меделлин 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Атлетико НасьональМеделлин, 17 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.

МСК, 17 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Атлетико Насьональ
Marino Hinestroza 14'
Marino Hinestroza 24'
Andres Sarmiento 40'
Felipe Roman 44'
Уильям Тесильо 63'
Завершен
5 : 2
27 октября 2025
Меделлин
Francisco Fydriszewski 35'
Francisco Chaverra 45+6'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Marino Hinestroza icon
14'
Marino Hinestroza icon
24'
Francisco Fydriszewski icon
35'
Andres Sarmiento icon
40'
Felipe Roman icon
44'
Francisco Chaverra icon
45+6'
Счет после первого тайма 4:2 : 0,0
Уильям Тесильо icon
63'
Матч закончился со счётом 5:2 : 0,0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Меделлин - Угловой
8'
Угловой
Меделлин - Угловой
9'
Угловой
Меделлин - Угловой
14'
Marino Hinestroza - 1-ый Гол
22'
Угловой
Меделлин - Угловой
23'
Угловой
Меделлин - Угловой
24'
Marino Hinestroza - 2-ой Гол
28'
Угловой
Меделлин - Угловой
35'
Francisco Fydriszewski - 3-ий Гол
37'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
40'
Andres Sarmiento - 4-ый Гол
44'
Felipe Roman - 5-ый Гол
45+6'
Francisco Chaverra - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 4:2 : 0,0
63'
Уильям Тесильо - 7-ый Гол
81'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
84'
Угловой
Меделлин - Угловой
Матч закончился со счётом 5:2 : 0,0

Превью матча Атлетико Насьональ — Меделлин

Команда Атлетико Насьональ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-9. Команда Меделлин, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-13. Команда Атлетико Насьональ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Меделлин забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 сентября 2025 на поле команды Меделлин, в том матче сыграли вничью.

Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
1
Колумбия
Давид Оспина
28
Колумбия
Simon Garcia
18
Колумбия
Marino Hinestroza
29
Колумбия
Andres Sarmiento
21
Колумбия
Джорман Кампусано
6
Колумбия
Felipe Roman
13
Уругвай
Camilo Candido
9
Колумбия
Альфредо Морелос
16
Колумбия
Уильям Тесильо
8
Колумбия
Матеус Урибе
10
Колумбия
Эдвин Кардона
Тренер
Колумбия
Диего Ариас
Меделлин Меделлин
13
Колумбия
Francisco Chaverra
3
Колумбия
Jhon Palacios
19
Аргентина
Francisco Fydriszewski
26
Колумбия
Esneyder Mena
16
Halam Loboa
8
Колумбия
Mender Garcia
33
Колумбия
Daniel Londono
14
Колумбия
Балдомеро Перлажа
10
Колумбия
Jarlan Barrera
23
Колумбия
Fainer Torijano
29
Уругвай
Washington Aguerre
Тренер
Alejandro Restrepo

История последних встреч

Атлетико Насьональ
Атлетико Насьональ
Меделлин
Атлетико Насьональ
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.09.2025
Меделлин
Меделлин
3:3
Атлетико Насьональ
Атлетико Насьональ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
35%
Меделлин Меделлин
65%
Атаки
58
108
Угловые
2
7
Фолы
13
9
Удары (всего)
16
17
Удары мимо ворот
10
15
Удары в створ ворот
10
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 101 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 15 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 42% (8 из 19 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти

Игры 17 тур
27.10.2025
Атлетико Насьональ
5:2
Меделлин
Завершен
26.10.2025
Санта Фе
0:1
Мильонариос
Завершен
26.10.2025
Букараманга
2:0
Льянерос
Завершен
25.10.2025
Толима
2:1
Депортиво Кали
Завершен
25.10.2025
Энвигадо
0:2
Бояка Чико
Завершен
25.10.2025
Форталеза Сипакира
2:0
Пасто
Завершен
25.10.2025
Alianza
2:0
Ля Эквидад
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA