25.10.2025

Смотреть онлайн Энвигадо - Бояка Чико 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ЭнвигадоБояка Чико, 17 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Polideportivo Sur. Судить этот матч будет Steven Camargo.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Polideportivo Sur
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Энвигадо
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Бояка Чико
Molina 62'
Molina 81'
Смотреть онлайн
Molina - Бояка Чико icon
62'
Molina - Бояка Чико icon
81'
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Энвигадо - Угловой
19'
Угловой
Бояка Чико - Угловой
33'
Угловой
Бояка Чико - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 6,4
62'
Molina - 1-ый Гол
78'
Угловой
Энвигадо - Угловой
81'
Molina - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 6,4

Превью матча Энвигадо — Бояка Чико

Команда Энвигадо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Бояка Чико, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-16. Команда Энвигадо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бояка Чико забивает 1, пропускает 2.

Энвигадо Энвигадо
34
Колумбия
Luiz Diaz
28
Колумбия
Jhon James Gamboa Valencia
6
Колумбия
Julian Palacio
88
Колумбия
Andres Tovar
21
Колумбия
Edison Lopez
5
Колумбия
Santiago Norena
7
Панама
Didier Alcides Dawson Villareal
11
Колумбия
Jhord Bayron Garces
3
Колумбия
Juan Felipe Holguin Restrepo
31
Frey Berrio
4
Колумбия
Neymar Uribe
Тренер
Колумбия
Andres Orozco
Бояка Чико Бояка Чико
12
Уругвай
Дарио Денис
17
Колумбия
Jose David Ampudia
6
Колумбия
Andres Aedo
4
Колумбия
Anyelo Saldana
3
Camilo Quiceno
10
Колумбия
Delio Ramirez
19
Колумбия
Kevin Cortes
24
Колумбия
Nicolas Valencia
7
Колумбия
Estefano Arango
9
Колумбия
Хайро Молина
16
Колумбия
Владимир Эрнандес
Тренер
Колумбия
Флабио Торрес

Статистика матча

Владение мячом
Энвигадо Энвигадо
58%
Бояка Чико Бояка Чико
42%
Атаки
80
61
Угловые
2
2
Фолы
11
7
Удары (всего)
1
3
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
1
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Steven Camargo (Колумбия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.2 за матч) и 4 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Steven Camargo назначал пенальти

Игры 17 тур
27.10.2025
Атлетико Насьональ
5:2
Меделлин
Завершен
26.10.2025
Санта Фе
0:1
Мильонариос
Завершен
26.10.2025
Букараманга
2:0
Льянерос
Завершен
25.10.2025
Толима
2:1
Депортиво Кали
Завершен
25.10.2025
Энвигадо
0:2
Бояка Чико
Завершен
25.10.2025
Форталеза Сипакира
2:0
Пасто
Завершен
25.10.2025
Alianza
2:0
Ля Эквидад
Завершен
