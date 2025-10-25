Смотреть онлайн Энвигадо - Бояка Чико 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Энвигадо — Бояка Чико, 17 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Polideportivo Sur. Судить этот матч будет Steven Camargo.
Превью матча Энвигадо — Бояка Чико
Команда Энвигадо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Бояка Чико, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-16. Команда Энвигадо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бояка Чико забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Steven Camargo (Колумбия).
За последние 6 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.2 за матч) и 4 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Steven Camargo назначал пенальти