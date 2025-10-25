Превью матча Энвигадо — Бояка Чико

Команда Энвигадо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Бояка Чико, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-16. Команда Энвигадо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бояка Чико забивает 1, пропускает 2.