Смотреть онлайн Alianza - Ля Эквидад 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Alianza — Ля Эквидад, 17 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Armando Maestre Pavajeau. Судить этот матч будет Jose Alexander Ortiz Novoa.
Превью матча Alianza — Ля Эквидад
Команда Alianza в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-14. Команда Ля Эквидад, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 6-18. Команда Alianza в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ля Эквидад забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jose Alexander Ortiz Novoa (Колумбия).
За последние 14 матчей судья показал 90 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.4 за матч) и 14 красных (в среднем 1 за матч)
В 21% (3 из 14 матчей) Jose Alexander Ortiz Novoa назначал пенальти