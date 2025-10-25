Превью матча Alianza — Ля Эквидад

Команда Alianza в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-14. Команда Ля Эквидад, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 6-18. Команда Alianza в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ля Эквидад забивает 1, пропускает 2.