25.10.2025

Смотреть онлайн Alianza - Ля Эквидад 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: AlianzaЛя Эквидад, 17 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Armando Maestre Pavajeau. Судить этот матч будет Jose Alexander Ortiz Novoa.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Armando Maestre Pavajeau
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Alianza
Munoz 45+2'
Torres 46'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Ля Эквидад
Смотреть онлайн
Munoz - Alianza icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,2
Torres - Alianza icon
46'
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Alianza - Угловой
24'
Угловой
Ля Эквидад - Угловой
38'
Угловой
Ля Эквидад - Угловой
45+2'
Munoz - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Ля Эквидад - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,2
46'
Угловой
Alianza - Угловой
46'
Torres - 2-ой Гол
53'
Угловой
Alianza - Угловой
54'
Угловой
Alianza - Угловой
59'
Угловой
Ля Эквидад - Угловой
61'
Угловой
Alianza - Угловой
62'
Угловой
Ля Эквидад - Угловой
74'
Угловой
Ля Эквидад - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2

Превью матча Alianza — Ля Эквидад

Команда Alianza в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-14. Команда Ля Эквидад, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 6-18. Команда Alianza в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ля Эквидад забивает 1, пропускает 2.

Alianza Alianza
1
Колумбия
Йохан Валленс
3
Колумбия
Kevin Moreno
60
Колумбия
Yilson Rosales
18
Колумбия
John Garcia
22
Колумбия
Kalazan Jose Suarez Diaz
24
Колумбия
Ruben Manjarres
7
Колумбия
Jair Castillo
99
Сальвадор
Майер Жиль
33
Уругвай
Wiston Fernandez
8
Jesus Munoz
32
Колумбия
Carlos Lucumi
Тренер
Колумбия
Hubert Bodhert
Ля Эквидад Ля Эквидад
10
Samir Mayo
31
Колумбия
Ronaldo Julio
11
Уругвай
Franco Gonzalez
9
Колумбия
Juan David Valencia Longa
32
Колумбия
Yimi Gomez
29
Mateo Santamaria
4
Колумбия
Mateo Rodas
15
Колумбия
Dannovi Quinones
26
Колумбия
Yulian Gomez
2
Венесуэла
Carlos Vivas
30
Колумбия
Kevin Parra
Тренер
Испания
Diego Merino Rivera

Статистика матча

Владение мячом
Alianza Alianza
60%
Ля Эквидад Ля Эквидад
40%
Атаки
88
84
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jose Alexander Ortiz Novoa (Колумбия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 90 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.4 за матч) и 14 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 21% (3 из 14 матчей) Jose Alexander Ortiz Novoa назначал пенальти

Игры 17 тур
27.10.2025
Атлетико Насьональ
5:2
Меделлин
Завершен
26.10.2025
Санта Фе
0:1
Мильонариос
Завершен
26.10.2025
Букараманга
2:0
Льянерос
Завершен
25.10.2025
Толима
2:1
Депортиво Кали
Завершен
25.10.2025
Энвигадо
0:2
Бояка Чико
Завершен
25.10.2025
Форталеза Сипакира
2:0
Пасто
Завершен
25.10.2025
Alianza
2:0
Ля Эквидад
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA