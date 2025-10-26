Превью матча Санта Фе — Мильонариос

Команда Санта Фе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Мильонариос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-17. Команда Санта Фе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мильонариос забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Мильонариос, в том матче сыграли вничью.