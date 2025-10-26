Смотреть онлайн Санта Фе - Мильонариос 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Санта Фе — Мильонариос, Квалификационный Раунд 4 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо. Судить этот матч будет Jhon Ospina.
Превью матча Санта Фе — Мильонариос
Команда Санта Фе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Мильонариос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-17. Команда Санта Фе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мильонариос забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Мильонариос, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jhon Ospina (Колумбия).
За последние 10 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Jhon Ospina назначал пенальти