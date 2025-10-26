Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Санта Фе - Мильонариос 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Санта ФеМильонариос, Квалификационный Раунд 4 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо. Судить этот матч будет Jhon Ospina.

МСК, Квалификационный Раунд 4, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Санта Фе
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Мильонариос
Cristian Canozales 90+7'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,6
Cristian Canozales icon
90+7'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,6
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Мильонариос - Угловой
20'
Угловой
Мильонариос - Угловой
27'
Угловой
Мильонариос - Угловой
35'
Угловой
Санта Фе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,6
90+4'
Угловой
Санта Фе - Угловой
90+7'
Угловой
Мильонариос - Угловой
90+7'
Cristian Canozales - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,6

Превью матча Санта Фе — Мильонариос

Команда Санта Фе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Мильонариос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-17. Команда Санта Фе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мильонариос забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Мильонариос, в том матче сыграли вничью.

Санта Фе Санта Фе
11
Колумбия
Хуго Родаллега
10
Колумбия
Алексис Сапата
32
Колумбия
Christian Mafla
3
Колумбия
Victor Moreno
22
Колумбия
Элвис Перлаза
12
Колумбия
Weimar Banny Asprilla Mena
21
Колумбия
Ewil Hernando Murillo Renteria
14
Jhojan Torres
18
Аргентина
Эмануел Оливера
16
Колумбия
Даниэль Торрес
23
Колумбия
Гарольд Москера
Тренер
Колумбия
Francisco Lopez
Мильонариос Мильонариос
11
Колумбия
Beckham David Castro Espinosa
29
Колумбия
Alex Fernando Moreno Paz
20
Колумбия
Дановис Бангуэро
8
Колумбия
Dewar Victoria
3
Samuel Martin
23
Колумбия
Леонардо Кастро
14
Колумбия
Давид Макалистер Силва
12
Колумбия
Диего Новоа
70
Колумбия
Edwin Mosquera
28
Колумбия
Stiven Vega
17
Колумбия
Jorge Arias
Тренер
Колумбия
Хернан Торрес

История последних встреч

Санта Фе
Санта Фе
Мильонариос
Санта Фе
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
07.09.2025
Мильонариос
Мильонариос
0:0
Санта Фе
Санта Фе
Обзор
20.06.2025
Мильонариос
Мильонариос
1:2
Санта Фе
Санта Фе
Обзор
02.06.2025
Санта Фе
Санта Фе
0:1
Мильонариос
Мильонариос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Санта Фе Санта Фе
47%
Мильонариос Мильонариос
53%
Атаки
97
69
Угловые
2
4
Фолы
11
12
Удары (всего)
14
10
Удары мимо ворот
14
7
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jhon Ospina (Колумбия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Jhon Ospina назначал пенальти

Игры Квалификационный Раунд 4
27.10.2025
Атлетико Насьональ
5:2
Меделлин
Завершен
26.10.2025
Санта Фе
0:1
Мильонариос
Завершен
26.10.2025
Букараманга
2:0
Льянерос
Завершен
25.10.2025
Толима
2:1
Депортиво Кали
Завершен
25.10.2025
Энвигадо
0:2
Бояка Чико
Завершен
25.10.2025
Форталеза Сипакира
2:0
Пасто
Завершен
25.10.2025
Alianza
2:0
Ля Эквидад
Завершен
Комментарии к матчу
