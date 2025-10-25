Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Форталеза Сипакира - Пасто 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Форталеза СипакираПасто, Квалификационный Раунд 4 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de Cota. Судить этот матч будет Carlos Betancur.

МСК, Квалификационный Раунд 4, Стадион: Estadio Municipal de Cota
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Форталеза Сипакира
Santiago Jimenez 38'
Andres Arroyo 68'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Пасто
Santiago Jimenez icon
38'
Счет после первого тайма 1:0
Andres Arroyo icon
68'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
2'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
13'
Угловой
Пасто - Угловой
14'
Угловой
Пасто - Угловой
18'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
25'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
33'
Угловой
Пасто - Угловой
35'
Угловой
Пасто - Угловой
38'
Jimenez - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
45+1'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
45+1'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
67'
Угловой
Пасто - Угловой
68'
Andres Arroyo - 2-ой Гол
78'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
90'
Угловой
Пасто - Угловой
90+1'
Угловой
Пасто - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Форталеза Сипакира — Пасто

Команда Форталеза Сипакира в последних 10 матчах одержала 4 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-8.

Форталеза Сипакира Форталеза Сипакира
8
Колумбия
Андрес Рикаурте
6
Колумбия
Yesid Diaz
13
Колумбия
Ronaldo Ismael Pajaro Beltran
23
Колумбия
Luis Fernando Escorcia Urieta
1
Колумбия
Jordan Javier García Bonnet
16
Колумбия
Kelvin Javier Florez Mosquera
19
Колумбия
Emilio Aristizabal
21
США
Sebastian Ramirez
20
Колумбия
Sebastian Valencia Isaza
33
Колумбия
Andres Arroyo
4
Колумбия
Jonathan Marulanda
Тренер
Sebastian Oliveros
Пасто Пасто
26
Колумбия
Saleth Puello
12
Колумбия
Victor Cabezas
19
Колумбия
Yoshan Valois
20
Колумбия
Mauricio Castano
22
Колумбия
David Camacho
17
Колумбия
Felipe Jaramillo
3
Колумбия
Santiago Jimenez
5
Колумбия
Nicolas Gil
77
Уругвай
Facundo Bone
6
Колумбия
Johan Caicedo
23
Колумбия
Joyce Esteban Ossa Rios
Тренер
Колумбия
Rene Rosero

Статистика матча

Владение мячом
Форталеза Сипакира Форталеза Сипакира
55%
Пасто Пасто
45%
Атаки
71
82
Угловые
9
7
Фолы
10
8
Удары (всего)
14
4
Удары мимо ворот
15
10
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Carlos Betancur ().

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 45% (5 из 11 матчей) Carlos Betancur назначал пенальти

Игры Квалификационный Раунд 4
27.10.2025
Атлетико Насьональ
5:2
Меделлин
Завершен
26.10.2025
Санта Фе
0:1
Мильонариос
Завершен
26.10.2025
Букараманга
2:0
Льянерос
Завершен
25.10.2025
Толима
2:1
Депортиво Кали
Завершен
25.10.2025
Энвигадо
0:2
Бояка Чико
Завершен
25.10.2025
Форталеза Сипакира
2:0
Пасто
Завершен
25.10.2025
Alianza
2:0
Ля Эквидад
Завершен
Комментарии к матчу
