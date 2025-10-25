Смотреть онлайн Форталеза Сипакира - Пасто 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Форталеза Сипакира — Пасто, Квалификационный Раунд 4 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de Cota. Судить этот матч будет Carlos Betancur.
Превью матча Форталеза Сипакира — Пасто
Команда Форталеза Сипакира в последних 10 матчах одержала 4 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-8.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Carlos Betancur ().
За последние 11 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 45% (5 из 11 матчей) Carlos Betancur назначал пенальти