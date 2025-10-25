Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Аберистуит - Newport City FC 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг: АберистуитNewport City FC, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Авеню.

МСК, 11 тур, Стадион: Парк Авеню
Чемпионат Уэльса - Юг
Аберистуит
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Newport City FC
Превью матча Аберистуит — Newport City FC

Команда Аберистуит в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-20. Команда Newport City FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-17. Команда Аберистуит в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Newport City FC забивает 2, пропускает 2.

Игры 11 тур
25.10.2025
Аберистуит
0:1
Newport City FC
Завершен
25.10.2025
Cardiff Draconians
3:0
Trethomas Bluebirds AFC
Завершен
24.10.2025
Каерау Ели
-:-
Трефелин
Отложен
24.10.2025
Baglan Dragons
3:4
Treowen Stars
Завершен
24.10.2025
Амманфорд
2:1
Квмбран
Завершен
24.10.2025
Кармартен Таун
1:0
Лидо
Завершен
24.10.2025
Pontypridd Utd
2:4
Cambrian United
Завершен
