Смотреть онлайн Аберистуит - Newport City FC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг: Аберистуит — Newport City FC, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Авеню.
Превью матча Аберистуит — Newport City FC
Команда Аберистуит в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-20. Команда Newport City FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-17. Команда Аберистуит в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Newport City FC забивает 2, пропускает 2.