Смотреть онлайн Baglan Dragons - Treowen Stars 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг: Baglan Dragons — Treowen Stars, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Evans Bevan Playing Fields.
Превью матча Baglan Dragons — Treowen Stars
Команда Baglan Dragons в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-14. Команда Treowen Stars, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-18. Команда Baglan Dragons в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Treowen Stars забивает 1, пропускает 2.