Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Baglan Dragons - Treowen Stars 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг: Baglan DragonsTreowen Stars, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Evans Bevan Playing Fields.

МСК, 11 тур, Стадион: Evans Bevan Playing Fields
Чемпионат Уэльса - Юг
Baglan Dragons
7'
35'
46'
Завершен
3 : 4
24 октября 2025
Treowen Stars
26'
67'
90+3'
90+7'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Baglan Dragons icon
7'
Treowen Stars icon
26'
Baglan Dragons icon
35'
Счет после первого тайма 2:1
Baglan Dragons icon
46'
Treowen Stars icon
67'
Treowen Stars icon
90+3'
Treowen Stars icon
90+7'
Матч закончился со счётом 3:4
Текстовая трансляция
7'
Baglan Dragons - 1-ый Гол
11'
Угловой
Baglan Dragons - Угловой
12'
Угловой
Baglan Dragons - Угловой
26'
Treowen Stars - 2-ой Гол
33'
Угловой
Baglan Dragons - Угловой
33'
Угловой
Baglan Dragons - Угловой
35'
Угловой
Baglan Dragons - Угловой
35'
Baglan Dragons - 3-ий Гол
38'
Угловой
Treowen Stars - Угловой
41'
Угловой
Treowen Stars - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
46'
Baglan Dragons - 4-ый Гол
55'
Угловой
Baglan Dragons - Угловой
63'
Угловой
Treowen Stars - Угловой
65'
Угловой
Baglan Dragons - Угловой
66'
Угловой
Baglan Dragons - Угловой
67'
Treowen Stars - 5-ый Гол
76'
Угловой
Treowen Stars - Угловой
85'
Угловой
Treowen Stars - Угловой
90+3'
Угловой
Treowen Stars - Угловой
90+3'
Treowen Stars - 6-ый Гол
90+5'
Угловой
Baglan Dragons - Угловой
90+7'
Treowen Stars - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4

Превью матча Baglan Dragons — Treowen Stars

Команда Baglan Dragons в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-14. Команда Treowen Stars, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-18. Команда Baglan Dragons в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Treowen Stars забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Baglan Dragons Baglan Dragons
46%
Treowen Stars Treowen Stars
54%
Атаки
67
102
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
14
13
Игры 11 тур
25.10.2025
Аберистуит
0:1
Newport City FC
Завершен
25.10.2025
Cardiff Draconians
3:0
Trethomas Bluebirds AFC
Завершен
24.10.2025
Каерау Ели
-:-
Трефелин
Отложен
24.10.2025
Baglan Dragons
3:4
Treowen Stars
Завершен
24.10.2025
Амманфорд
2:1
Квмбран
Завершен
24.10.2025
Кармартен Таун
1:0
Лидо
Завершен
24.10.2025
Pontypridd Utd
2:4
Cambrian United
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
13 Ноября
21:30
Фенербахче Фенербахче
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
13 Ноября
22:00
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Мальмё Редхокс Мальмё Редхокс
13 Ноября
21:00
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
Лександ ИФ Лександ ИФ
13 Ноября
21:00
Лулео ХК Лулео ХК
Юргорден ИФ Юргорден ИФ
13 Ноября
21:00
ХВ71 ХВ71
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
13 Ноября
21:00
Рогле Рогле
Ферьестад Ферьестад
13 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA