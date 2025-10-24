Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Pontypridd Utd - Cambrian United 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг: Pontypridd UtdCambrian United, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Aberaman Park.

МСК, 11 тур, Стадион: Aberaman Park
Чемпионат Уэльса - Юг
Pontypridd Utd
14'
28'
Завершен
2 : 4
24 октября 2025
Cambrian United
33'
45+3'
58'
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Pontypridd Utd icon
14'
Pontypridd Utd icon
28'
Cambrian United icon
33'
Cambrian United icon
45+3'
Счет после первого тайма 2:2
Cambrian United icon
58'
Cambrian United icon
90+4'
Текстовая трансляция
14'
Pontypridd Utd - 1-ый Гол
28'
Pontypridd Utd - 2-ой Гол
33'
Cambrian United - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Pontypridd Utd - Угловой
45+3'
Cambrian United - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
56'
Угловой
Cambrian United - Угловой
58'
Cambrian United - 5-ый Гол
63'
Pontypridd Utd - Незабитый пенальти
73'
Угловой
Pontypridd Utd - Угловой
81'
Угловой
Pontypridd Utd - Угловой
88'
Угловой
Pontypridd Utd - Угловой
90+4'
Cambrian United - 6-ый Гол

Превью матча Pontypridd Utd — Cambrian United

Команда Pontypridd Utd в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-21. Команда Cambrian United, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-10. Команда Pontypridd Utd в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Cambrian United забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Pontypridd Utd Pontypridd Utd
47%
Cambrian United Cambrian United
53%
Атаки
88
106
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
2
10
Игры 11 тур
25.10.2025
Аберистуит
0:1
Newport City FC
Завершен
25.10.2025
Cardiff Draconians
3:0
Trethomas Bluebirds AFC
Завершен
24.10.2025
Каерау Ели
-:-
Трефелин
Отложен
24.10.2025
Baglan Dragons
3:4
Treowen Stars
Завершен
24.10.2025
Амманфорд
2:1
Квмбран
Завершен
24.10.2025
Кармартен Таун
1:0
Лидо
Завершен
24.10.2025
Pontypridd Utd
2:4
Cambrian United
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA