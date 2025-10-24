Смотреть онлайн Pontypridd Utd - Cambrian United 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг: Pontypridd Utd — Cambrian United, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Aberaman Park.
Превью матча Pontypridd Utd — Cambrian United
Команда Pontypridd Utd в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-21. Команда Cambrian United, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-10. Команда Pontypridd Utd в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Cambrian United забивает 3, пропускает 1.