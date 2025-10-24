Смотреть онлайн Амманфорд - Квмбран 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг: Амманфорд — Квмбран, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Manor Road.
Превью матча Амманфорд — Квмбран
Команда Амманфорд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-7.