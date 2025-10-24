Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг : Каерау Ели — Трефелин , 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Cwrt-yr-Ala .

Превью матча Каерау Ели — Трефелин

Команда Каерау Ели в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 27-9. Команда Трефелин, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-13. Команда Каерау Ели в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Трефелин забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июля 2025 на поле команды Каерау Ели, в том матче победу одержали гостьи.