25.10.2025

Смотреть онлайн Cardiff Draconians - Trethomas Bluebirds AFC 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг: Cardiff DraconiansTrethomas Bluebirds AFC, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Чемпионат Уэльса - Юг
Cardiff Draconians
28'
83'
86'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Trethomas Bluebirds AFC
Смотреть онлайн
Cardiff Draconians icon
28'
Счет после первого тайма 1:0
Cardiff Draconians icon
83'
Cardiff Draconians icon
86'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Trethomas Bluebirds - Угловой
28'
Cardiff Draconians - 1-ый Гол
38'
Угловой
Trethomas Bluebirds - Угловой
41'
Угловой
Cardiff Draconians - Угловой
44'
Угловой
Cardiff Draconians - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Cardiff Draconians - Угловой
52'
Угловой
Trethomas Bluebirds - Угловой
62'
Угловой
Trethomas Bluebirds - Угловой
68'
Угловой
Trethomas Bluebirds - Угловой
73'
Угловой
Trethomas Bluebirds - Угловой
83'
Угловой
Cardiff Draconians - Угловой
83'
Cardiff Draconians - 2-ой Гол
86'
Cardiff Draconians - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Cardiff Draconians - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Cardiff Draconians — Trethomas Bluebirds AFC

Команда Cardiff Draconians в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-12. Команда Trethomas Bluebirds AFC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-22. Команда Cardiff Draconians в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Trethomas Bluebirds AFC забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Cardiff Draconians Cardiff Draconians
50%
Trethomas Bluebirds AFC Trethomas Bluebirds AFC
50%
Атаки
75
72
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
13
2
Игры 11 тур
25.10.2025
Аберистуит
0:1
Newport City FC
Завершен
25.10.2025
Cardiff Draconians
3:0
Trethomas Bluebirds AFC
Завершен
24.10.2025
Каерау Ели
-:-
Трефелин
Отложен
24.10.2025
Baglan Dragons
3:4
Treowen Stars
Завершен
24.10.2025
Амманфорд
2:1
Квмбран
Завершен
24.10.2025
Кармартен Таун
1:0
Лидо
Завершен
24.10.2025
Pontypridd Utd
2:4
Cambrian United
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA