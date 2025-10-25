Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг : Cardiff Draconians — Trethomas Bluebirds AFC , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча Cardiff Draconians — Trethomas Bluebirds AFC

Команда Cardiff Draconians в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-12. Команда Trethomas Bluebirds AFC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-22. Команда Cardiff Draconians в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Trethomas Bluebirds AFC забивает 1, пропускает 2.