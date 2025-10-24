Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Кармартен Таун - Лидо 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг: Кармартен ТаунЛидо, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ричмонд Парк.

МСК, 11 тур, Стадион: Ричмонд Парк
Чемпионат Уэльса - Юг
Кармартен Таун
15'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Лидо
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кармартен Таун icon
15'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,0
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Лидо - Угловой
15'
Кармартен Таун - 1-ый Гол
43'
Угловой
Лидо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,0
51'
Угловой
Кармартен Таун - Угловой
55'
Угловой
Кармартен Таун - Угловой
70'
Угловой
Лидо - Угловой
73'
Угловой
Лидо - Угловой
79'
Угловой
Лидо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,0

Превью матча Кармартен Таун — Лидо

Команда Кармартен Таун в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-8. Команда Лидо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-24. Команда Кармартен Таун в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лидо забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Кармартен Таун Кармартен Таун
46%
Лидо Лидо
54%
Атаки
65
75
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
1
1
Игры 11 тур
25.10.2025
Аберистуит
0:1
Newport City FC
Завершен
25.10.2025
Cardiff Draconians
3:0
Trethomas Bluebirds AFC
Завершен
24.10.2025
Каерау Ели
-:-
Трефелин
Отложен
24.10.2025
Baglan Dragons
3:4
Treowen Stars
Завершен
24.10.2025
Амманфорд
2:1
Квмбран
Завершен
24.10.2025
Кармартен Таун
1:0
Лидо
Завершен
24.10.2025
Pontypridd Utd
2:4
Cambrian United
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA