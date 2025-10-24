Смотреть онлайн Кармартен Таун - Лидо 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Уэльса - Юг: Кармартен Таун — Лидо, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ричмонд Парк.
Превью матча Кармартен Таун — Лидо
Команда Кармартен Таун в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-8. Команда Лидо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-24. Команда Кармартен Таун в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лидо забивает 1, пропускает 2.