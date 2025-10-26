Смотреть онлайн Депортиво Ла Корунья - Вальядолид 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Депортиво Ла Корунья — Вальядолид, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Риасор. Судить этот матч будет Daniel Palencia Caballero.
Превью матча Депортиво Ла Корунья — Вальядолид
Команда Депортиво Ла Корунья в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-9. Команда Вальядолид, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Депортиво Ла Корунья в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вальядолид забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Daniel Palencia Caballero (Испания).
За последние 6 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Daniel Palencia Caballero назначал пенальти