26.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Ла Корунья - Вальядолид 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: Депортиво Ла КоруньяВальядолид, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Риасор. Судить этот матч будет Daniel Palencia Caballero.

МСК, 11 тур, Стадион: Риасор
Испания - Сегунда
Депортиво Ла Корунья
Yeremay Hernandez Cubas 90+8'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Вальядолид
Juan Miguel Latasa 34'
Смотреть онлайн
Juan Miguel Latasa icon
34'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Yeremay Hernandez Cubas icon
90+8'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Вальядолид - Угловой
28'
Угловой
Вальядолид - Угловой
31'
Угловой
Вальядолид - Угловой
34'
Juan Miguel Latasa - 1-ый Гол
42'
Угловой
Вальядолид - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
56'
Угловой
Депортиво Ла Корунья - Угловой
66'
Угловой
Депортиво Ла Корунья - Угловой
66'
Угловой
Депортиво Ла Корунья - Угловой
69'
Угловой
Вальядолид - Угловой
86'
Угловой
Депортиво Ла Корунья - Угловой
90+8'
Yeremay Hernandez Cubas - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2

Превью матча Депортиво Ла Корунья — Вальядолид

Команда Депортиво Ла Корунья в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-9. Команда Вальядолид, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Депортиво Ла Корунья в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вальядолид забивает 1, пропускает 1.

Депортиво Ла Корунья Депортиво Ла Корунья
1
Испания
Герман Паррено
11
Испания
David Mella Boullon
4
Бельгия
Lucas Noubi Ngnokam
3
Испания
Arnau Comas
15
Испания
Miguel Loureiro
12
Италия
Giacomo Quagliata
16
Испания
Jose Gragera
8
Испания
Diego Villares Yanez
21
Испания
Mario Carreno
10
Испания
Yeremay Hernandez Cubas
9
Нидерланды
Zakaria Eddahchouri
Тренер
Испания
Антонио Идальго
Вальядолид Вальядолид
13
Португалия
Guilherme Fernandes
14
Испания
Иван Алехо
15
Испания
Pablo Tomeo
4
Испания
David Torres Ortiz
3
Испания
Guillermo Bueno
22
Испания
Gonzalez Carmona
24
Хорватия
Stanko Juric
21
Франция
Julien Ponceau
11
Сенегал
Амат Дьедхиу
10
Бразилия
Маркос Де Соуза
18
Испания
Jorge Delgado Caballero
Тренер
Уругвай
Гильермо Алмада

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Ла Корунья Депортиво Ла Корунья
57%
Вальядолид Вальядолид
43%
Атаки
113
107
Угловые
4
5
Фолы
4
5
Удары (всего)
1
1
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Daniel Palencia Caballero (Испания).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Daniel Palencia Caballero назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Депортиво Ла Корунья
1:1
Вальядолид
Завершен
26.10.2025
Хихон
1:0
Сарагоса
Завершен
26.10.2025
Альмерия
1:0
Кастельон
Завершен
26.10.2025
Малага
4:1
ФК Андорра
Завершен
25.10.2025
Мирандес
1:3
Расинг
Завершен
25.10.2025
Бургос
1:0
Сосьедад
Завершен
25.10.2025
Эйбар
0:0
Леганес
Завершен
25.10.2025
Калтурал Леонеса
0:1
Сьюта
Завершен
24.10.2025
Уэска
1:1
Лас Палмас
Завершен
Комментарии к матчу
