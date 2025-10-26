Смотреть онлайн Хихон - Сарагоса 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Хихон — Сарагоса, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эль Молинон. Судить этот матч будет Герман Сид Камачо.
Превью матча Хихон — Сарагоса
Команда Хихон в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-10. Команда Сарагоса, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Хихон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сарагоса забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Герман Сид Камачо (Испания).
За последние 7 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Герман Сид Камачо назначал пенальти