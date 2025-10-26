Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Хихон - Сарагоса 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: ХихонСарагоса, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эль Молинон. Судить этот матч будет Герман Сид Камачо.

МСК, 11 тур, Стадион: Эль Молинон
Испания - Сегунда
Хихон
Хуан Отеро 25'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Сарагоса
Смотреть онлайн
Хуан Отеро icon
25'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Сарагоса - Угловой
18'
Угловой
Хихон - Угловой
25'
Угловой
Хихон - Угловой
25'
Хуан Отеро - 1-ый Гол
40'
Угловой
Сарагоса - Угловой
43'
Угловой
Сарагоса - Угловой
45+9'
Угловой
Сарагоса - Угловой
45+10'
Угловой
Сарагоса - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Сарагоса - Угловой
51'
Угловой
Сарагоса - Угловой
53'
Угловой
Сарагоса - Угловой
72'
Угловой
Сарагоса - Угловой
78'
Угловой
Сарагоса - Угловой
90'
Угловой
Сарагоса - Угловой
90+1'
Угловой
Сарагоса - Угловой
90+2'
Угловой
Сарагоса - Угловой
90+3'
Угловой
Сарагоса - Угловой
90+3'
Угловой
Сарагоса - Угловой
90+4'
Угловой
Сарагоса - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Хихон — Сарагоса

Команда Хихон в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-10. Команда Сарагоса, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Хихон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сарагоса забивает 2, пропускает 1.

Хихон Хихон
1
Испания
Рубен Янес
2
Испания
Guille Rosas
15
Испания
Пабло Васкес
4
Франция
Люка Перрин
5
Испания
Diego Sanchez
24
Франция
Justin Smith
14
Испания
Alex
17
Испания
Jonathan Dubasin
10
Испания
Cesar
7
Испания
Gaspar Campos
19
Колумбия
Хуан Отеро
Тренер
Испания
Borja Jimenez
Сарагоса Сарагоса
13
Аргентина
Adrian Rodriguez
20
Испания
Мартин Агиррегабирия
4
Испания
Пабло Инсуа
16
Сербия
Aleksandar Radovanovic
15
Испания
Carlos Pomares
5
Испания
Альберто Родригес
14
Испания
Francho Serrano Gracia
23
Испания
Marcos Cuenca Aranda
10
Испания
Raul Guti
21
Испания
Валери
7
Испания
Mario Soberon Gutierrez
Тренер
Испания
Emilio Larraz Lopez

Статистика матча

Владение мячом
Хихон Хихон
33%
Сарагоса Сарагоса
67%
Атаки
77
107
Угловые
2
16
Фолы
3
1
Удары (всего)
0
1
Удары мимо ворот
1
19
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Герман Сид Камачо (Испания).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Герман Сид Камачо назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Депортиво Ла Корунья
1:1
Вальядолид
Завершен
26.10.2025
Хихон
1:0
Сарагоса
Завершен
26.10.2025
Альмерия
1:0
Кастельон
Завершен
26.10.2025
Малага
4:1
ФК Андорра
Завершен
25.10.2025
Мирандес
1:3
Расинг
Завершен
25.10.2025
Бургос
1:0
Сосьедад
Завершен
25.10.2025
Эйбар
0:0
Леганес
Завершен
25.10.2025
Калтурал Леонеса
0:1
Сьюта
Завершен
24.10.2025
Уэска
1:1
Лас Палмас
Завершен
Комментарии к матчу
