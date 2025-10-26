Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Альмерия - Кастельон 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: АльмерияКастельон, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Медитерранно. Судить этот матч будет Rafael Sanchez Lopez.

МСК, 11 тур, Стадион: Эстадио Медитерранно
Испания - Сегунда
Альмерия
Daijiro Chirino 59'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Кастельон
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Daijiro Chirino icon
59'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Альмерия - Угловой
9'
Угловой
Альмерия - Угловой
39'
Угловой
Кастельон - Угловой
41'
Угловой
Альмерия - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Кастельон - Угловой
57'
Угловой
Альмерия - Угловой
59'
Daijiro Chirino - 1-ый Гол
66'
Угловой
Альмерия - Угловой
69'
Угловой
Альмерия - Угловой
76'
Угловой
Кастельон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Альмерия — Кастельон

Команда Альмерия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-16. Команда Кастельон, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Альмерия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кастельон забивает 1, пропускает 1.

Альмерия Альмерия
1
Испания
Андрес Фернандез
22
Нидерланды
Daijiro Chirino
4
Португалия
Нелсон Монте
18
Италия
Federico Bonini
3
Испания
Алехандро Хосе Муноз Мигель
29
Сербия
Stefan Dzodic
17
Сенегал
Дион Лопи
12
Бразилия
Лео Баптистан
11
Испания
Sergio Arribas
10
Испания
Нико Меламед
19
Камерун
Serge Njoh
Тренер
Испания
Руби
Кастельон Кастельон
13
Бельгия
Romain Matthys
22
Франция
Jeremy Mellot
17
Испания
Сальвадор Руис
3
Италия
Фабрицио Бриньяни
12
Испания
Lucas Alcazar
8
Испания
Барри
15
Испания
Benat Gerenabarrena Zendoia
16
ДР Конго
Brian Kibambe Cipenga
21
Испания
Alex Calatrava
7
Австралия
Авер Мабил
19
Дания
Adam Jakobsen
Тренер
Испания
Пабло Эрнандес

Статистика матча

Владение мячом
Альмерия Альмерия
48%
Кастельон Кастельон
52%
Атаки
108
93
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rafael Sanchez Lopez (Испания).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Rafael Sanchez Lopez назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Депортиво Ла Корунья
1:1
Вальядолид
Завершен
26.10.2025
Хихон
1:0
Сарагоса
Завершен
26.10.2025
Альмерия
1:0
Кастельон
Завершен
26.10.2025
Малага
4:1
ФК Андорра
Завершен
25.10.2025
Мирандес
1:3
Расинг
Завершен
25.10.2025
Бургос
1:0
Сосьедад
Завершен
25.10.2025
Эйбар
0:0
Леганес
Завершен
25.10.2025
Калтурал Леонеса
0:1
Сьюта
Завершен
24.10.2025
Уэска
1:1
Лас Палмас
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA