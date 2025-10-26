Смотреть онлайн Альмерия - Кастельон 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Альмерия — Кастельон, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Медитерранно. Судить этот матч будет Rafael Sanchez Lopez.