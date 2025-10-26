Смотреть онлайн Альмерия - Кастельон 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Альмерия — Кастельон, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Медитерранно. Судить этот матч будет Rafael Sanchez Lopez.
Превью матча Альмерия — Кастельон
Команда Альмерия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-16. Команда Кастельон, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Альмерия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кастельон забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rafael Sanchez Lopez (Испания).
За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Rafael Sanchez Lopez назначал пенальти