25.10.2025

Смотреть онлайн Бургос - Сосьедад 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: БургосСосьедад, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эль Плантио. Судить этот матч будет Manuel Jesus Orellana Cid.

МСК, 11 тур, Стадион: Эль Плантио
Испания - Сегунда
Бургос
Борха Гонсалес 84'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Сосьедад
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
Борха Гонсалес icon
84'
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Бургос - Угловой
19'
Угловой
Сосьедад - Угловой
30'
Угловой
Бургос - Угловой
32'
Угловой
Бургос - Угловой
36'
Угловой
Бургос - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
59'
Угловой
Сосьедад - Угловой
80'
Угловой
Бургос - Угловой
81'
Угловой
Бургос - Угловой
84'
Борха Гонсалес - 1-ый Гол
87'
Угловой
Сосьедад - Угловой

Превью матча Бургос — Сосьедад

Команда Бургос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-11. Команда Сосьедад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Бургос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сосьедад забивает 1, пропускает 2.

Бургос Бургос
13
Испания
Андер Кантеро
2
Испания
Alejandro Lizancos Saldana
18
Испания
Aitor Cordoba Querejeta
8
Испания
Grego Sierra
12
Франция
Флориан Мигель
21
Испания
Иньиго Кордоба
23
Испания
Ivan Morante Ruiz
5
Испания
Miguel Atienza
14
Испания
Gonzalez Ballesteros
16
Испания
Курро
9
Испания
Фер Ниньо
Тренер
Испания
Луис Мигель Рамис
Сосьедад Сосьедад
1
Испания
Aitor Fraga
29
Испания
Jon Garro
4
Испания
Luken Beitia Aguirregomezcorta
5
Испания
Peru Rodriguez
15
Япония
Kazunari Kita
17
Испания
Lander Astiazaran
14
Испания
Tomas Carbonell Del Rio
8
Испания
Mikel Rodriguez
3
Испания
Jon Balda
18
Испания
Gorka Carrera
10
Испания
Arkaitz Mariezkurrena
Тренер
Испания
Ион Ансотеги

Статистика матча

Владение мячом
Бургос Бургос
50%
Сосьедад Сосьедад
50%
Атаки
89
107
Угловые
6
3
Фолы
11
11
Удары (всего)
8
4
Удары мимо ворот
14
5
Удары в створ ворот
1
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Manuel Jesus Orellana Cid (Испания).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Manuel Jesus Orellana Cid назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Депортиво Ла Корунья
1:1
Вальядолид
Завершен
26.10.2025
Хихон
1:0
Сарагоса
Завершен
26.10.2025
Альмерия
1:0
Кастельон
Завершен
26.10.2025
Малага
4:1
ФК Андорра
Завершен
25.10.2025
Мирандес
1:3
Расинг
Завершен
25.10.2025
Бургос
1:0
Сосьедад
Завершен
25.10.2025
Эйбар
0:0
Леганес
Завершен
25.10.2025
Калтурал Леонеса
0:1
Сьюта
Завершен
24.10.2025
Уэска
1:1
Лас Палмас
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA