Смотреть онлайн Бургос - Сосьедад 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Бургос — Сосьедад, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эль Плантио. Судить этот матч будет Manuel Jesus Orellana Cid.
Превью матча Бургос — Сосьедад
Команда Бургос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-11. Команда Сосьедад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Бургос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сосьедад забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Manuel Jesus Orellana Cid (Испания).
За последние 7 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Manuel Jesus Orellana Cid назначал пенальти