24.10.2025

Смотреть онлайн Уэска - Лас Палмас 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: УэскаЛас Палмас, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эль Алькорас. Судить этот матч будет Luis Bestard Servera.

МСК, 11 тур, Стадион: Эль Алькорас
Испания - Сегунда
Уэска
Arturo Rodriguez Cosano 45'
Завершен
1 : 1
24 октября 2025
Лас Палмас
Milos Lukovic 79'
Rodriguez - Уэска icon
45'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Milos Lukovic icon
79'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Уэска - Угловой
20'
Угловой
Уэска - Угловой
40'
Угловой
Лас Палмас - Угловой
45'
Rodriguez - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
51'
Угловой
Лас Палмас - Угловой
62'
Угловой
Лас Палмас - Угловой
65'
Угловой
Уэска - Угловой
73'
Угловой
Уэска - Угловой
78'
Угловой
Лас Палмас - Угловой
79'
Milos Lukovic - 2-ой Гол
86'
Угловой
Уэска - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1

Превью матча Уэска — Лас Палмас

Команда Уэска в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-11. Команда Лас Палмас, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-6. Команда Уэска в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лас Палмас забивает 1, пропускает 1.

Уэска Уэска
13
Испания
Даниэль Жименез
2
Испания
Toni Abad
15
Испания
Hugo Perez
14
Испания
Жорже Пулидо
3
Испания
Rodrigo Abajas
16
Испания
Jesus Alvarez
10
Испания
Iker Kortajarena
33
Колумбия
Daniel Andres Luna Garcia
20
Испания
Франсиско Портильо
22
Испания
Angel Perez Hidalgo
18
Испания
Enol Rodríguez
Тренер
Испания
Sergi
Лас Палмас Лас Палмас
1
Хорватия
Динко Хоркас
2
Испания
Marvin Park
4
Испания
Alex Suarez
6
Испания
Sergio Barcia
5
Испания
Enrique Clemente
22
Испания
Alejandro Pedro Garcia Mejias
20
Испания
Kirian Rodriguez
16
Италия
Lorenzo Amatucci
14
Испания
Manuel Fuster
8
Испания
Ivan Gil Calero
25
Сербия
Milos Lukovic
Тренер
Испания
Луис Гарсия

Статистика матча

Владение мячом
Уэска Уэска
30%
Лас Палмас Лас Палмас
70%
Атаки
75
110
Угловые
5
4
Фолы
19
8
Удары (всего)
9
7
Удары мимо ворот
10
11
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Bestard Servera (Испания).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Luis Bestard Servera назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Депортиво Ла Корунья
1:1
Вальядолид
Завершен
26.10.2025
Хихон
1:0
Сарагоса
Завершен
26.10.2025
Альмерия
1:0
Кастельон
Завершен
26.10.2025
Малага
4:1
ФК Андорра
Завершен
25.10.2025
Мирандес
1:3
Расинг
Завершен
25.10.2025
Бургос
1:0
Сосьедад
Завершен
25.10.2025
Эйбар
0:0
Леганес
Завершен
25.10.2025
Калтурал Леонеса
0:1
Сьюта
Завершен
24.10.2025
Уэска
1:1
Лас Палмас
Завершен
