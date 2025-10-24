Смотреть онлайн Уэска - Лас Палмас 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Уэска — Лас Палмас, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эль Алькорас. Судить этот матч будет Luis Bestard Servera.
Превью матча Уэска — Лас Палмас
Команда Уэска в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-11. Команда Лас Палмас, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-6. Команда Уэска в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лас Палмас забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luis Bestard Servera (Испания).
За последние 6 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Luis Bestard Servera назначал пенальти