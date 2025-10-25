Смотреть онлайн Мирандес - Расинг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Мирандес — Расинг, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Андува. Судить этот матч будет Andres Fuentes Molina.
Превью матча Мирандес — Расинг
Команда Мирандес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-17. Команда Расинг, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-12. Команда Мирандес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Расинг забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Мирандес, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andres Fuentes Molina (Испания).
За последние 7 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Andres Fuentes Molina назначал пенальти