Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда : Мирандес — Расинг , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Андува . Судить этот матч будет Andres Fuentes Molina .

Превью матча Мирандес — Расинг

Команда Мирандес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-17. Команда Расинг, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-12. Команда Мирандес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Расинг забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Мирандес, в том матче победу одержали хозяева.