25.10.2025

Смотреть онлайн Мирандес - Расинг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: МирандесРасинг, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Андува. Судить этот матч будет Andres Fuentes Molina.

МСК, 11 тур, Стадион: Муниципал де Андува
Испания - Сегунда
Мирандес
Cardero 30'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Расинг
Jeremy Arevalo 45'
Canales 59'
Villalibre 72'
Смотреть онлайн
Cardero - Мирандес icon
30'
Jeremy Arevalo icon
45'
Счет после первого тайма 1:1 : 5,2
Canales - Расинг icon
59'
Villalibre - Расинг icon
72'
Матч закончился со счётом 1:3 : 5,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Расинг - Угловой
16'
Угловой
Мирандес - Угловой
21'
Угловой
Мирандес - Угловой
30'
Cardero - 1-ый Гол
38'
Угловой
Мирандес - Угловой
45'
Jeremy Arevalo - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 5,2
48'
Угловой
Расинг - Угловой
49'
Угловой
Расинг - Угловой
59'
Canales - 3-ий Гол
68'
Угловой
Мирандес - Угловой
72'
Villalibre - 4-ый Гол
82'
Угловой
Расинг - Угловой
87'
Угловой
Мирандес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 5,2

Превью матча Мирандес — Расинг

Команда Мирандес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-17. Команда Расинг, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-12. Команда Мирандес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Расинг забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Мирандес, в том матче победу одержали хозяева.

Мирандес Мирандес
1
Черногория
Igor Nikic
27
Испания
Toni Tamarit Tamarit
4
Испания
Мартин Паскуаль
21
Испания
Серхио Поштиго
22
Испания
Juan Gutierrez Martinez
17
Испания
Pablo Perez
26
Испания
Rafael Bauza
6
Парагвай
Thiago Helguera
8
Aaron
14
Испания
Alberto Mari
10
Испания
Карлос Фернандес Луна
Тренер
Испания
Francisco Justo Rodriguez
Расинг Расинг
1
Испания
Хокин Эскьета
17
Франция
Клеман Мишлен
21
Испания
Пабло Рамон Парра
16
Уругвай
Facundo Gonzalez Molino
3
Испания
Mario Garcia Alvear
14
Сенегал
Maguette Gueye
19
Колумбия
Gustavo Puerta
11
Испания
Андрес Мартин
29
Испания
Jeremy Arevalo
18
Испания
Peio Urtasan
12
Испания
Асьер Вильялибре
Тренер
Испания
Хосе Лопес

История последних встреч

Мирандес
Мирандес
Расинг
Мирандес
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
12.06.2025
Мирандес
Мирандес
4:1
Расинг
Расинг
Обзор
08.06.2025
Расинг
Расинг
3:3
Мирандес
Мирандес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мирандес Мирандес
51%
Расинг Расинг
49%
Атаки
104
91
Угловые
5
4
Фолы
30
15
Удары (всего)
10
10
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
3
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Fuentes Molina (Испания).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Andres Fuentes Molina назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Депортиво Ла Корунья
1:1
Вальядолид
Завершен
26.10.2025
Хихон
1:0
Сарагоса
Завершен
26.10.2025
Альмерия
1:0
Кастельон
Завершен
26.10.2025
Малага
4:1
ФК Андорра
Завершен
25.10.2025
Мирандес
1:3
Расинг
Завершен
25.10.2025
Бургос
1:0
Сосьедад
Завершен
25.10.2025
Эйбар
0:0
Леганес
Завершен
25.10.2025
Калтурал Леонеса
0:1
Сьюта
Завершен
24.10.2025
Уэска
1:1
Лас Палмас
Завершен
