Смотреть онлайн Эйбар - Леганес 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Эйбар — Леганес, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ипуруа Мунисипаль. Судить этот матч будет Eder Mallo Fernandez.
Превью матча Эйбар — Леганес
Команда Эйбар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-10. Команда Леганес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Эйбар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леганес забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Eder Mallo Fernandez (Испания).
За последние 6 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Eder Mallo Fernandez назначал пенальти