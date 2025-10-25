Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Эйбар - Леганес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: ЭйбарЛеганес, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ипуруа Мунисипаль. Судить этот матч будет Eder Mallo Fernandez.

МСК, 11 тур, Стадион: Стадион Ипуруа Мунисипаль
Испания - Сегунда
Эйбар
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Леганес
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Леганес - Угловой
15'
Угловой
Эйбар - Угловой
20'
Угловой
Эйбар - Угловой
28'
Угловой
Эйбар - Угловой
33'
Угловой
Эйбар - Угловой
34'
Угловой
Эйбар - Угловой
70'
Угловой
Эйбар - Угловой
77'
Угловой
Эйбар - Угловой
86'
Угловой
Леганес - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Эйбар — Леганес

Команда Эйбар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-10. Команда Леганес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Эйбар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леганес забивает 1, пропускает 1.

Эйбар Эйбар
13
Испания
Jon Mikel Magunagoitia
17
Испания
Corpas
21
Испания
Marco Moreno Ojeda
23
Испания
Анайтц Арбилла
24
Португалия
Леонардо Даниэль Улинея Бута
8
Испания
Перу Ноласкоаин
14
Испания
Lander Olaetxea
7
Испания
Xeber Alkain
10
Испания
Jon Guruzeta Rodriguez
20
Испания
Javier Marton
9
Испания
Йон Баутиста
Тренер
Испания
Беньят сан Хосе
Леганес Леганес
1
Испания
Хуан Сориано
7
Испания
Рубен Пена
6
Испания
Gonzalo Aguilar
5
Испания
Иганаси Микуэл
2
Испания
Marvelous Antolin Garzon
8
Гвинея
Seydouba Cisse
24
Гвинея
Амаду Диавара
17
Испания
Naim Garcia
10
Испания
Juan Cruz
11
Кабо-Верде
Luis Henrique Barros Lopes
19
Испания
Diego Garcia
Тренер
Испания
Пако Лопес

Статистика матча

Владение мячом
Эйбар Эйбар
52%
Леганес Леганес
48%
Атаки
145
79
Угловые
7
2
Фолы
13
9
Удары (всего)
7
8
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
2
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Eder Mallo Fernandez (Испания).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Eder Mallo Fernandez назначал пенальти

Комментарии к матчу
