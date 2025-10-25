Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Атлетик Бильбао - Хетафе 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЛа Лига Испании: Атлетик БильбаоХетафе, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан-Мамес. Судить этот матч будет Исидро Диас де Мера Эскудерос.

МСК, 10 тур, Стадион: Сан-Мамес
Ла Лига Испании
Атлетик Бильбао
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Хетафе
Борха Майораль 75'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Борха Майораль icon
75'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Хетафе - Угловой
16'
Угловой
Хетафе - Угловой
41'
Угловой
Хетафе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Атлетик Бильбао - Угловой
62'
Угловой
Хетафе - Угловой
62'
Угловой
Хетафе - Угловой
75'
Борха Майораль - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Атлетик Бильбао — Хетафе

Команда Атлетик Бильбао в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-10. Команда Хетафе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Атлетик Бильбао в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хетафе забивает 1, пропускает 1.

Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
1
Испания
Унай Симон
15
Испания
Иньиго Лекуэ
3
Испания
Дани Вивиан
14
Испания
Эмерик Ляпорт
17
Испания
Юри Берчише
16
Испания
Иньиго Руис де Галаррета
18
Испания
Mikel Jauregizar Alboniga
7
Испания
Алехандро Беренгер
8
Испания
Ойян Сансет Тирапу
10
Испания
Nicholas Williams
11
Испания
Горка Гурузета
Тренер
Испания
Эрнесто Вальверде
Хетафе Хетафе
13
Испания
Давид Сориа
17
Испания
Кико Фемения
21
Испания
Juan Antonio Iglesias Sanchez
22
Португалия
Домингуш Дуарте
2
Того
Джене Даконам
16
Испания
Диего Рико
23
Испания
Adrian Liso
5
Испания
Луис Милья
8
Уругвай
Мауро Арамбарри
20
Испания
Coba Gomes Da Costa
9
Испания
Борха Майораль
Тренер
Испания
Хосе Бордалас

Статистика матча

Владение мячом
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
57%
Хетафе Хетафе
43%
Атаки
112
112
Угловые
1
5
Фолы
15
14
Удары (всего)
6
5
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Исидро Диас де Мера Эскудерос назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Райо Вальекано
1:0
Алавес
Завершен
26.10.2025
Осасуна
2:3
Сельта Виго
Завершен
26.10.2025
Реал Мадрид
2:1
Барселона
Завершен
26.10.2025
Майорка
1:1
Леванте
Завершен
25.10.2025
Валенсия
0:2
Вильярреал
Завершен
25.10.2025
Атлетик Бильбао
0:1
Хетафе
Завершен
25.10.2025
Эспаньол
1:0
Эльче
Завершен
25.10.2025
Хирона
3:3
Овьедо
Завершен
24.10.2025
Реал Сосьедад
2:1
Севилья
Завершен
Комментарии к матчу
