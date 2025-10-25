Превью матча Атлетик Бильбао — Хетафе

Команда Атлетик Бильбао в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-10. Команда Хетафе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Атлетик Бильбао в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хетафе забивает 1, пропускает 1.