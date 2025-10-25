Смотреть онлайн Атлетик Бильбао - Хетафе 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Атлетик Бильбао — Хетафе, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан-Мамес. Судить этот матч будет Исидро Диас де Мера Эскудерос.
Превью матча Атлетик Бильбао — Хетафе
Команда Атлетик Бильбао в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-10. Команда Хетафе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Атлетик Бильбао в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хетафе забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания).
За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Исидро Диас де Мера Эскудерос назначал пенальти