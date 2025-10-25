Смотреть онлайн Валенсия - Вильярреал 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Валенсия — Вильярреал, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Месталья. Судить этот матч будет Javier Alberola Rojas.
Превью матча Валенсия — Вильярреал
Команда Валенсия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-16. Команда Вильярреал, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Валенсия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вильярреал забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Javier Alberola Rojas (Испания).
За последние 8 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 63% (5 из 8 матчей) Javier Alberola Rojas назначал пенальти