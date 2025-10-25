Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Валенсия - Вильярреал 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЛа Лига Испании: ВаленсияВильярреал, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Месталья. Судить этот матч будет Javier Alberola Rojas.

МСК, 10 тур, Стадион: Месталья
Ла Лига Испании
Валенсия
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Вильярреал
Жерар Морено 45'
Санти Комесанья 57'
Жерар Морено icon
45'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
Санти Комесанья icon
57'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,4
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Валенсия - Угловой
14'
Угловой
Вильярреал - Угловой
25'
Угловой
Вильярреал - Угловой
45'
Жерар Морено - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Валенсия - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
47'
Угловой
Валенсия - Угловой
52'
Угловой
Валенсия - Угловой
54'
Угловой
Вильярреал - Угловой
57'
Санти Комесанья - 2-ой Гол
62'
Угловой
Вильярреал - Угловой
67'
Угловой
Валенсия - Угловой
69'
Угловой
Вильярреал - Угловой
77'
Угловой
Валенсия - Угловой
78'
Угловой
Валенсия - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,4

Превью матча Валенсия — Вильярреал

Команда Валенсия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-16. Команда Вильярреал, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Валенсия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вильярреал забивает 2, пропускает 1.

Валенсия Валенсия
25
Испания
Julen Agirrezabala
12
Португалия
Тьерри Коррейя
5
Испания
Cesar Tarrega
3
Испания
Copete
14
Испания
Хосе Луис Гайа
16
Испания
Diego Lopez Noguerol
8
Javier Guerra Moreno
18
Испания
Хосе Луис Вайя
7
Нидерланды
Данжума
10
Португалия
Андре Альмейда
15
Аргентина
Lucas Beltran
Тренер
Испания
Карлос Корберан
Вильярреал Вильярреал
1
Португалия
Луис Жуниор
26
Испания
Pau Navarro Badeness
4
Испания
Rafa Marin
12
Италия
Renato De Palma Veiga
24
Испания
Альфонсо Педраса
17
Канада
Тайон Бьюкенен
16
Гана
Томас Парти
14
Испания
Санти Комесанья
20
Испания
Альберто Молейро
7
Испания
Жерар Морено
21
Нигерия
Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi
Тренер
Испания
Марселино

Статистика матча

Владение мячом
Валенсия Валенсия
57%
Вильярреал Вильярреал
43%
Атаки
120
67
Угловые
7
5
Фолы
9
6
Удары (всего)
3
6
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Javier Alberola Rojas (Испания).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 63% (5 из 8 матчей) Javier Alberola Rojas назначал пенальти

