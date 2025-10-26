Смотреть онлайн Реал Мадрид - Барселона 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Реал Мадрид — Барселона, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу. Судить этот матч будет Сезар Сото Градо.
Превью матча Реал Мадрид — Барселона
Команда Реал Мадрид в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-9. Команда Барселона, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 35-10. Команда Реал Мадрид в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Барселона забивает 4, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Сезар Сото Градо (Испания).
За последние 6 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Сезар Сото Градо назначал пенальти