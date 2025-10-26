Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Реал Мадрид - Барселона 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЛа Лига Испании: Реал МадридБарселона, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу. Судить этот матч будет Сезар Сото Градо.

МСК, 10 тур, Стадион: Сантьяго Бернабеу
Ла Лига Испании
Реал Мадрид
Килиан Мбаппе 22'
Джуд Беллингем 43'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Барселона
Fermin Lopez Marin 38'
Смотреть онлайн
Килиан Мбаппе icon
22'
Fermin Lopez Marin icon
38'
Джуд Беллингем icon
43'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Барселона - Угловой
22'
Килиан Мбаппе - 1-ый Гол забит с передачи Джуд Беллингем
26'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
29'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
30'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
32'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
32'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
35'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
38'
Fermin Lopez Marin - 2-ой Гол забит с передачи Маркус Рэшфорд
40'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
40'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
41'
Угловой
Барселона - Угловой
43'
Джуд Беллингем - 3-ий Гол забит с передачи Эдер Милитан
Счет после первого тайма 2:1 : 2,2
48'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
52'
Реал Мадрид - Незабитый пенальти
52'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
71'
Угловой
Барселона - Угловой
81'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
90+6'
Угловой
Барселона - Угловой
90+9'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой

Превью матча Реал Мадрид — Барселона

Команда Реал Мадрид в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-9. Команда Барселона, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 35-10. Команда Реал Мадрид в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Барселона забивает 4, пропускает 1.

Реал Мадрид Реал Мадрид
1
Бельгия
Тибо Куртуа
8
Уругвай
Федерико Вальверде
3
Бразилия
Эдер Милитан
24
Нидерланды
Dean Donny Huijsen
18
Испания
Alvaro Fernandez
15
Турция
Guler Arda
14
Франция
Орельен Тчуамени
6
Франция
Эдуардо Камавинга
7
Бразилия
Винисиус Жуниор
5
Англия
Джуд Беллингем
10
Франция
Килиан Мбаппе
Тренер
Испания
Хаби Алонсо
Барселона Барселона
25
Польша
Войцех Щенсны
23
Франция
Жюль Кунде
5
Испания
Pau Cubarsi
24
Испания
Эрик Гарсия
3
Испания
Alejandro Balde Martinez
8
Испания
Педри
21
Нидерланды
Френки Де Йонг
16
Испания
Fermin Lopez Marin
10
Испания
Lamine Yamal Nasraqui Ebana
7
Испания
Ферран Торрес
14
Англия
Маркус Рэшфорд
Тренер
Германия
Ханс-Дитер Флик

Статистика матча

Владение мячом
Реал Мадрид Реал Мадрид
31%
Барселона Барселона
69%
Атаки
82
121
Угловые
12
4
Фолы
12
6
Удары (всего)
14
11
Удары мимо ворот
13
9
Удары в створ ворот
10
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Сезар Сото Градо (Испания).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Сезар Сото Градо назначал пенальти

Комментарии к матчу
