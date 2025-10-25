Смотреть онлайн Эспаньол - Эльче 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Эспаньол — Эльче, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Корнелья-Эль Прат. Судить этот матч будет Рикардо Бенгоэчеа.
Превью матча Эспаньол — Эльче
Команда Эспаньол в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-13. Команда Эльче, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-8. Команда Эспаньол в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Эльче забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Рикардо Бенгоэчеа (Испания).
За последние 13 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Рикардо Бенгоэчеа назначал пенальти