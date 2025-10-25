Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Эспаньол - Эльче 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЛа Лига Испании: ЭспаньолЭльче, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Корнелья-Эль Прат. Судить этот матч будет Рикардо Бенгоэчеа.

МСК, 10 тур, Стадион: Корнелья-Эль Прат
Ла Лига Испании
Эспаньол
Carlos Romero 47'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Эльче
Счет после первого тайма 0:0
Carlos Romero icon
47'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Эспаньол - Угловой
23'
Угловой
Эспаньол - Угловой
33'
Угловой
Эспаньол - Угловой
45+2'
Угловой
Эспаньол - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Carlos Romero - 1-ый Гол забит с передачи Эду Эспозито
55'
Угловой
Эльче - Угловой
73'
Угловой
Эльче - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Эспаньол — Эльче

Команда Эспаньол в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-13. Команда Эльче, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-8. Команда Эспаньол в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Эльче забивает 1, пропускает 1.

Эспаньол Эспаньол
13
Сербия
Марко Дмитрович
2
Испания
Ruben Sanchez Saez
38
Германия
Clemens Riedel
6
Уругвай
Леандро Кабрера
22
Испания
Carlos Romero
17
Испания
Jofre Carreras
10
Испания
Поль Лосано
8
Испания
Эду Эспозито
11
Испания
Пере Милла
9
Испания
Roberto Fernandez
18
Швейцария
Шарль Пикель
Тренер
Испания
Manolo Gonzalez
Эльче Эльче
13
Испания
Иньяки Пенья
22
Австрия
David Affengruber
6
Испания
Педро Бигаш
21
Франция
Лео Петро
15
Испания
Alvaro Nunez
14
Испания
Алейкс Фебас
8
Испания
Marc Aguado
16
Португалия
Martim Neto
11
Испания
German Karabinaite
10
Испания
Рафа Мир
9
Португалия
Андре Силва
Тренер
Eder Sarabia Armesto

Статистика матча

Владение мячом
Эспаньол Эспаньол
32%
Эльче Эльче
68%
Атаки
78
99
Угловые
4
2
Фолы
12
12
Удары (всего)
13
9
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Рикардо Бенгоэчеа (Испания).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Рикардо Бенгоэчеа назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Райо Вальекано
1:0
Алавес
Завершен
26.10.2025
Осасуна
2:3
Сельта Виго
Завершен
26.10.2025
Реал Мадрид
2:1
Барселона
Завершен
26.10.2025
Майорка
1:1
Леванте
Завершен
25.10.2025
Валенсия
0:2
Вильярреал
Завершен
25.10.2025
Атлетик Бильбао
0:1
Хетафе
Завершен
25.10.2025
Эспаньол
1:0
Эльче
Завершен
25.10.2025
Хирона
3:3
Овьедо
Завершен
24.10.2025
Реал Сосьедад
2:1
Севилья
Завершен
Комментарии к матчу
