Смотреть онлайн Реал Сосьедад - Севилья 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Реал Сосьедад — Севилья, 10 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аноэта. Судить этот матч будет Adrian Cordero Vega.
Превью матча Реал Сосьедад — Севилья
Команда Реал Сосьедад в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-11. Команда Севилья, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-15. Команда Реал Сосьедад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Севилья забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Adrian Cordero Vega (Испания).
За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Adrian Cordero Vega назначал пенальти