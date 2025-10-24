Смотреть онлайн Реал Сосьедад - Севилья 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Реал Сосьедад — Севилья, 10 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аноэта. Судить этот матч будет Adrian Cordero Vega.