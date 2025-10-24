Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Реал Сосьедад - Севилья 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЛа Лига Испании: Реал СосьедадСевилья, 10 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аноэта. Судить этот матч будет Adrian Cordero Vega.

МСК, 10 тур, Стадион: Аноэта
Ла Лига Испании
Реал Сосьедад
Микель Оярсабаль 19'
Микель Оярсабаль 36'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Севилья
Неманья Гудель 30'
Микель Оярсабаль icon
19'
Неманья Гудель icon
30'
Микель Оярсабаль icon
36'
Счет после первого тайма 2:1 : 1,3
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Севилья - Угловой
8'
Угловой
Севилья - Угловой
12'
Угловой
Севилья - Угловой
14'
Угловой
Севилья - Угловой
19'
Микель Оярсабаль - 1-ый Гол
29'
Угловой
Севилья - Угловой
30'
Неманья Гудель - 2-ой Гол забит с передачи Gabriel Suazo
36'
Микель Оярсабаль - 3-ий Гол
45'
Угловой
Севилья - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 1,3
48'
Угловой
Реал Сосьедад - Угловой
56'
Угловой
Севилья - Угловой
60'
Угловой
Севилья - Угловой
78'
Угловой
Севилья - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3

Превью матча Реал Сосьедад — Севилья

Команда Реал Сосьедад в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-11. Команда Севилья, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-15. Команда Реал Сосьедад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Севилья забивает 2, пропускает 2.

Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
Испания
Алекс Ремиро
2
Венесуэла
Jon Mikel Aramburu Mejias
5
Испания
Игор Субельдия
31
Испания
Jon Martin Vicente
17
Испания
Серхио Гомес
11
Португалия
Гонсало Гуэдес
4
Испания
Jon Gorrotxategi
12
Венесуэла
Янгель Эррера
23
Испания
Браис Мендес
10
Испания
Микель Оярсабаль
7
Испания
Андер Барренечеа
Тренер
Испания
Серхио Франсиско Франсиско
Севилья Севилья
1
Греция
Одиссеас Влаходимос
2
Испания
Jose Carmona
15
Португалия
Фабио Кардосо
23
Бразилия
Маркао
12
Чили
Gabriel Suazo
18
Франция
Люсьен Агум
6
Сербия
Неманья Гудель
20
Швейцария
Джибриль Соу
10
Чили
Алексис Санчес
7
Испания
Isaac Romero Bernal
11
Швейцария
Рубен Варгас
Тренер
Аргентина
Матиас Хесус Алмейда

Статистика матча

Владение мячом
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
40%
Севилья Севилья
60%
Атаки
85
102
Угловые
1
9
Фолы
5
6
Удары (всего)
3
2
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Adrian Cordero Vega (Испания).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Adrian Cordero Vega назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA