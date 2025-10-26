Смотреть онлайн Осасуна - Сельта Виго 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Осасуна — Сельта Виго, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рейно де Наварра. Судить этот матч будет Алехандро Хосе Эрнандес.
Превью матча Осасуна — Сельта Виго
Команда Осасуна в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-9. Команда Сельта Виго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Осасуна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сельта Виго забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Алехандро Хосе Эрнандес (Испания).
За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 83% (5 из 6 матчей) Алехандро Хосе Эрнандес назначал пенальти