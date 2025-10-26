Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Осасуна - Сельта Виго 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЛа Лига Испании: ОсасунаСельта Виго, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рейно де Наварра. Судить этот матч будет Алехандро Хосе Эрнандес.

МСК, 10 тур, Стадион: Рейно де Наварра
Ла Лига Испании
Осасуна
Антэ Будимир 37'
Антэ Будимир 45+1'
Завершен
2 : 3
26 октября 2025
Сельта Виго
Ferran Jutgla Blanch 26'
Ferran Jutgla Blanch 69'
Pablo Duran 87'
Ferran Jutgla Blanch icon
26'
Антэ Будимир icon
37'
Антэ Будимир icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,4
Ferran Jutgla Blanch icon
69'
Pablo Duran icon
87'
Матч закончился со счётом 2:3 : 3,4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Осасуна - Угловой
26'
Ferran Jutgla Blanch - 1-ый Гол забит с передачи Борха Иглесиас
31'
Угловой
Осасуна - Угловой
37'
Антэ Будимир - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Осасуна - Угловой
45+1'
Антэ Будимир - 3-ий Гол забит с передачи Рубен Гарсиа
Счет после первого тайма 2:1 : 3,4
69'
Угловой
Сельта Виго - Угловой
69'
Ferran Jutgla Blanch - 4-ый Гол
70'
Угловой
Сельта Виго - Угловой
76'
Угловой
Осасуна - Угловой
79'
Осасуна - Незабитый пенальти
82'
Угловой
Осасуна - Угловой
87'
Pablo Duran - 5-ый Гол забит с передачи Яго Аспас
Матч закончился со счётом 2:3 : 3,4

Превью матча Осасуна — Сельта Виго

Команда Осасуна в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-9. Команда Сельта Виго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Осасуна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сельта Виго забивает 1, пропускает 1.

Осасуна Осасуна
1
Испания
Серхио Эррера
29
Испания
Asier Osambela
24
Испания
Алехандро Катена
22
Франция
Flavien Boyomo
7
Испания
Йон Монкайола
6
Испания
Лукас Торро Марсет
16
Испания
Мои Гомес
23
Испания
Abel Bretones
14
Испания
Рубен Гарсиа
17
Хорватия
Антэ Будимир
21
Испания
Victor Munoz
Тренер
Италия
Алессио Лиски
Сельта Виго Сельта Виго
13
Румыния
Андрей Раду
12
Испания
Manu Fernandez
4
Гана
Джозеф Айду
20
Испания
Маркос Алонсо
5
Испания
Sergio Carreira Vilarino
14
Испания
Damian Rodriguez
6
Испания
Илайш Мориба
21
Сербия
Михайло Ристич
9
Испания
Ferran Jutgla Blanch
7
Испания
Борха Иглесиас
15
Bryan Zaragoza Martinez
Тренер
Испания
Клаудио Джиралдез Гонсалес

Статистика матча

Владение мячом
Осасуна Осасуна
61%
Сельта Виго Сельта Виго
39%
Атаки
136
58
Угловые
5
2
Фолы
3
3
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
7
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Алехандро Хосе Эрнандес (Испания).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 83% (5 из 6 матчей) Алехандро Хосе Эрнандес назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Райо Вальекано
1:0
Алавес
Завершен
26.10.2025
Осасуна
2:3
Сельта Виго
Завершен
26.10.2025
Реал Мадрид
2:1
Барселона
Завершен
26.10.2025
Майорка
1:1
Леванте
Завершен
25.10.2025
Валенсия
0:2
Вильярреал
Завершен
25.10.2025
Атлетик Бильбао
0:1
Хетафе
Завершен
25.10.2025
Эспаньол
1:0
Эльче
Завершен
25.10.2025
Хирона
3:3
Овьедо
Завершен
24.10.2025
Реал Сосьедад
2:1
Севилья
Завершен
Комментарии к матчу
