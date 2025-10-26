Превью матча Осасуна — Сельта Виго

Команда Осасуна в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-9. Команда Сельта Виго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Осасуна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сельта Виго забивает 1, пропускает 1.