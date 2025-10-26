Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Райо Вальекано - Алавес 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЛа Лига Испании: Райо ВальеканоАлавес, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тереза Риверо. Судить этот матч будет Victor Garcia Verdura.

МСК, 10 тур, Стадион: Тереза Риверо
Ла Лига Испании
Райо Вальекано
Alexandre 90+1'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Алавес
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Alexandre icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Алавес - Угловой
6'
Угловой
Алавес - Угловой
11'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
15'
Угловой
Алавес - Угловой
20'
Угловой
Алавес - Угловой
23'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
31'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
52'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
53'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
58'
Угловой
Алавес - Угловой
71'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
74'
Угловой
Райо Вальекано - Угловой
90+1'
Alexandre - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3

Превью матча Райо Вальекано — Алавес

Команда Райо Вальекано в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-8. Команда Алавес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Райо Вальекано в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Алавес забивает 1, пропускает 1.

Райо Вальекано Райо Вальекано
13
Аргентина
Augusto Batalla
2
Румыния
Андрей Ратиу
24
Франция
Флориан Леженю
32
Франция
Nobel Mendy
3
Испания
Pep Chavarria
4
Испания
Pedro Diaz
6
Сенегал
Pathe Ciss
17
Испания
Унаи Лопес
7
Испания
Isi Palazon
19
Испания
Хорхе Де Фрутос Себастьян
18
Испания
Альваро Гарсия
Тренер
Испания
Иньиго Перез
Алавес Алавес
1
Испания
Антонио Сивера
17
Испания
Джонни Кастро
14
Аргентина
Теналья Факундо
24
Испания
Victor Parada
3
Испания
Youssef Enriquez Lekhedim
20
Бразилия
Calebe
8
Испания
Antonio Blanco
4
Испания
Денис Суарез
10
Испания
Карлес Аленья
9
Доминиканская Республика
Мариано Диаз
11
Испания
Тони Мартинес
Тренер
Аргентина
Эдуардо Куде

Статистика матча

Владение мячом
Райо Вальекано Райо Вальекано
53%
Алавес Алавес
47%
Атаки
103
93
Угловые
7
5
Фолы
5
2
Удары (всего)
3
2
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Victor Garcia Verdura (Испания).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Victor Garcia Verdura назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Райо Вальекано
1:0
Алавес
Завершен
26.10.2025
Осасуна
2:3
Сельта Виго
Завершен
26.10.2025
Реал Мадрид
2:1
Барселона
Завершен
26.10.2025
Майорка
1:1
Леванте
Завершен
25.10.2025
Валенсия
0:2
Вильярреал
Завершен
25.10.2025
Атлетик Бильбао
0:1
Хетафе
Завершен
25.10.2025
Эспаньол
1:0
Эльче
Завершен
25.10.2025
Хирона
3:3
Овьедо
Завершен
24.10.2025
Реал Сосьедад
2:1
Севилья
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Бурж Бурж
19 Ноября
22:30
Милан Милан
Видекс Гроттаззолина Видекс Гроттаззолина
19 Ноября
22:30
Вальядолид Вальядолид
Эстрела Эстрела
19 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA