Смотреть онлайн Райо Вальекано - Алавес 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Ла Лига Испании: Райо Вальекано — Алавес, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тереза Риверо. Судить этот матч будет Victor Garcia Verdura.
Превью матча Райо Вальекано — Алавес
Команда Райо Вальекано в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-8. Команда Алавес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Райо Вальекано в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Алавес забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Victor Garcia Verdura (Испания).
За последние 7 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Victor Garcia Verdura назначал пенальти