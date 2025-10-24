Смотреть онлайн Ред Стар - Гренобль 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Ред Стар — Гренобль, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Paris. Судить этот матч будет Антуан Валнет.
Превью матча Ред Стар — Гренобль
Команда Ред Стар в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-10. Команда Гренобль, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-9. Команда Ред Стар в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гренобль забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Антуан Валнет (Люксембург).
За последние 7 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Антуан Валнет назначал пенальти