Превью матча Ред Стар — Гренобль

Команда Ред Стар в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-10. Команда Гренобль, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-9. Команда Ред Стар в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гренобль забивает 1, пропускает 1.