24.10.2025

Смотреть онлайн Ред Стар - Гренобль 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: Ред СтарГренобль, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Paris. Судить этот матч будет Антуан Валнет.

МСК, 11 тур, Стадион: Stade de Paris
Франция - Лига 2
Ред Стар
73'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Гренобль
Счет после первого тайма 0:0
Ред Стар icon
73'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Ред Стар - Угловой
24'
Угловой
Ред Стар - Угловой
25'
Угловой
Ред Стар - Угловой
27'
Угловой
Гренобль - Угловой
27'
Угловой
Гренобль - Угловой
44'
Угловой
Ред Стар - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
Ред Стар - Угловой
61'
Угловой
Ред Стар - Угловой
65'
Угловой
Ред Стар - Угловой
71'
Угловой
Ред Стар - Угловой
72'
Угловой
Ред Стар - Угловой
73'
Ред Стар - 1-ый Гол
76'
Угловой
Гренобль - Угловой
85'
Угловой
Гренобль - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Ред Стар — Гренобль

Команда Ред Стар в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-10. Команда Гренобль, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-9. Команда Ред Стар в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гренобль забивает 1, пропускает 1.

Ред Стар Ред Стар
16
Франция
Гаэтан Пуссен
20
Франция
Dylan Durivaux
98
Франция
Ryad Hachem
22
Франция
Dembo Sylla
27
Франция
Bradley Danger
3
Франция
Matthieu Huard
7
Франция
Damien Durand
24
Франция
Pierre Lemonnier
10
Тунис
Саиф-Эддин Кауи
23
Франция
Jovany Ikanga
81
Франция
Giovanni Haag
Тренер
Франция
Gregory Poirier
Гренобль Гренобль
13
Франция
Mamadou Diop
25
Франция
Тео Валль
5
Франция
Клемен Видаль
8
Франция
Джесси Бене
4
Франция
Stone Mambo
7
Франция
Yadaly Diaby
27
Франция
Mattheo Xantippe
29
Франция
Гаэтан Пакиз
19
Франция
Nesta Zahui
18
Франция
Хьянг`а Мбок
23
Франция
Nesta Elphege
Тренер
Франция
Franck Rizzetto

Статистика матча

Владение мячом
Ред Стар Ред Стар
57%
Гренобль Гренобль
43%
Атаки
89
79
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
5
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Антуан Валнет (Люксембург).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Антуан Валнет назначал пенальти

Игры 11 тур
25.10.2025
Анси
4:0
Сент-Этьен
Завершен
25.10.2025
Амьен
2:1
Родез
Завершен
24.10.2025
Бастия
-:-
Лавал
Отложен
24.10.2025
Ле Ман
1:0
Болонь
Завершен
24.10.2025
Пау
0:3
Дункеркью
Завершен
24.10.2025
Генгам
0:1
Клермон Фут
Завершен
24.10.2025
Ред Стар
1:0
Гренобль
Завершен
24.10.2025
Реймс
0:0
Труа
Завершен
