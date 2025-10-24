Смотреть онлайн Реймс - Труа 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Реймс — Труа, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Огюст Делон. Судить этот матч будет Pierre Gaillouste.
Превью матча Реймс — Труа
Команда Реймс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-13. Команда Труа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-7. Команда Реймс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Труа забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Pierre Gaillouste (Франция).
За последние 6 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 0% (0 из 6 матчей) Pierre Gaillouste назначал пенальти