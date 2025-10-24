Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Реймс - Труа 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: РеймсТруа, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Огюст Делон. Судить этот матч будет Pierre Gaillouste.

МСК, 11 тур, Стадион: Стад Огюст Делон
Франция - Лига 2
Реймс
Завершен
0 : 0
24 октября 2025
Труа
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Реймс - Угловой
4'
Угловой
Реймс - Угловой
16'
Угловой
Реймс - Угловой
17'
Угловой
Реймс - Угловой
28'
Угловой
Реймс - Угловой
39'
Угловой
Реймс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
79'
Угловой
Реймс - Угловой
87'
Угловой
Труа - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Реймс — Труа

Команда Реймс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-13. Команда Труа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-7. Команда Реймс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Труа забивает 1, пропускает 1.

Реймс Реймс
5
Франция
Николас Паллойс
29
Франция
Ewen Jaouen
87
Мали
Ange Martial Tia
3
Япония
Hiroki Sekine
17
Япония
Кеито Накамура
92
Франция
Abdoul Kone
7
Франция
Antoine Leautey
6
Бельгия
Theo Leoni
10
Франция
Teddy Teuma
18
Испания
Серхио Родригес Акьеме
85
Нигер
Hafiz Umar Ibrahim
Тренер
Бельгия
Карел Герартс
Труа Труа
21
Франция
Tawfik Bentayeb
11
Франция
Mathys Detourbet
10
Франция
Merwan Ifnaoui
15
Мали
Jaures Assoumou
17
Франция
Antoine Mille
44
Франция
Yvann Titi
8
Сенегал
Mouhamed Diop
14
Франция
Ismael Boura
25
Италия
Паоло Гоцци
40
Кот-д'Ивуар
Hillel Konate
6
Франция
Адриен Монфрей
Тренер
Франция
Стефан Думон

Статистика матча

Владение мячом
Реймс Реймс
61%
Труа Труа
39%
Атаки
101
122
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
1
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Pierre Gaillouste (Франция).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 6 матчей) Pierre Gaillouste назначал пенальти

Игры 11 тур
25.10.2025
Анси
4:0
Сент-Этьен
Завершен
25.10.2025
Амьен
2:1
Родез
Завершен
24.10.2025
Бастия
-:-
Лавал
Отложен
24.10.2025
Ле Ман
1:0
Болонь
Завершен
24.10.2025
Пау
0:3
Дункеркью
Завершен
24.10.2025
Генгам
0:1
Клермон Фут
Завершен
24.10.2025
Ред Стар
1:0
Гренобль
Завершен
24.10.2025
Реймс
0:0
Труа
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA