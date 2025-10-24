Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Ле Ман - Болонь 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: Ле МанБолонь, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ММ Арена. Судить этот матч будет Tifenn Leprodhomme.

МСК, 11 тур, Стадион: ММ Арена
Франция - Лига 2
Ле Ман
90+2'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Болонь
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Ле Ман icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Болонь - Угловой
12'
Угловой
Ле Ман - Угловой
24'
Угловой
Ле Ман - Угловой
25'
Угловой
Ле Ман - Угловой
42'
Угловой
Ле Ман - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
53'
Угловой
Ле Ман - Угловой
66'
Угловой
Ле Ман - Угловой
83'
Угловой
Болонь - Угловой
85'
Угловой
Ле Ман - Угловой
89'
Угловой
Ле Ман - Угловой
90'
Угловой
Болонь - Угловой
90+2'
Угловой
Ле Ман - Угловой
90+2'
Угловой
Ле Ман - Угловой
90+2'
Ле Ман - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1

Превью матча Ле Ман — Болонь

Команда Ле Ман в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Болонь, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-11. Команда Ле Ман в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Болонь забивает 1, пропускает 1.

Ле Ман Ле Ман
21
Франция
Theo Eyoum
24
Франция
Milan Robin
27
Франция
Martin Rossignol
8
Франция
Александр Лоре
22
Франция
Lucas Calodat
3
Франция
Isaac Cossier
20
Франция
William Harhouz
18
Франция
Люка Бюаде
17
Франция
Samuel Yohou
98
Франция
Nicolas Kocik
9
Франция
Антуан Рабийяр
Тренер
Франция
Patrick Videira
Болонь Болонь
30
Франция
Azamat Uriev
19
Франция
Nolan Binet
23
Франция
Noah Fatar
5
Франция
Nathan Zohore
10
Франция
A. El Farissi
27
Франция
Exauce Mpembele Boula
14
Франция
Joffrey Bultel
18
Франция
Демба Тиам
7
Канада
Luka Boiteau
15
Франция
Adrien Pinot
12
Франция
Julien Boyer
Тренер
Франция
Fabien Dagneaux

Статистика матча

Владение мячом
Ле Ман Ле Ман
67%
Болонь Болонь
33%
Атаки
91
73
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tifenn Leprodhomme (Франция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Tifenn Leprodhomme назначал пенальти

Игры 11 тур
25.10.2025
Анси
4:0
Сент-Этьен
Завершен
25.10.2025
Амьен
2:1
Родез
Завершен
24.10.2025
Бастия
-:-
Лавал
Отложен
24.10.2025
Ле Ман
1:0
Болонь
Завершен
24.10.2025
Пау
0:3
Дункеркью
Завершен
24.10.2025
Генгам
0:1
Клермон Фут
Завершен
24.10.2025
Ред Стар
1:0
Гренобль
Завершен
24.10.2025
Реймс
0:0
Труа
Завершен
Комментарии к матчу
