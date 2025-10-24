Смотреть онлайн Ле Ман - Болонь 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Ле Ман — Болонь, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ММ Арена. Судить этот матч будет Tifenn Leprodhomme.
Превью матча Ле Ман — Болонь
Команда Ле Ман в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Болонь, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-11. Команда Ле Ман в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Болонь забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Tifenn Leprodhomme (Франция).
За последние 5 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Tifenn Leprodhomme назначал пенальти