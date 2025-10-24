Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Бастия - Лавал 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: БастияЛавал, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арман Цесари. Судить этот матч будет Eddy Rosier.

МСК, 11 тур, Стадион: Арман Цесари
Франция - Лига 2
Бастия
Отложен
- : -
24 октября 2025
Лавал
Превью матча Бастия — Лавал

Бастия Бастия
14
Франция
Jeremy Sebas
4
Франция
Anthony Roncaglia
6
Франция
Dominique Guidi
24
Франция
Tom Meynadier
5
Франция
Zakaria Ariss
11
Франция
Maxime Ble
3
Колумбия
Juan Jose Guevara Possu
66
Турция
Jocelyn Janneh
1
Франция
Lisandru Olmeta
7
Франция
Кристоф Венсан
9
Франция
Felix Tomi
Тренер
Франция
Benoit Tavenot
Лавал Лавал
28
Франция
Julien Maggiotti
20
Франция
Ethan Clavreul
35
Сенегал
Layousse Samb
26
Франция
William Benard
30
Мали
Мамаду Самасса
2
Франция
Тео Пелленар
14
Мартиника
Cyril Mandouki
4
Франция
Питер Уане
3
Франция
Вильям Бьянда
6
Франция
Sam Sanna
9
Франция
Mamadou Camara
Тренер
Франция
Olivier Frapolli

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Eddy Rosier (Франция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 60% (3 из 5 матчей) Eddy Rosier назначал пенальти

Игры 11 тур
25.10.2025
Анси
4:0
Сент-Этьен
Завершен
25.10.2025
Амьен
2:1
Родез
Завершен
24.10.2025
Бастия
-:-
Лавал
Отложен
24.10.2025
Ле Ман
1:0
Болонь
Завершен
24.10.2025
Пау
0:3
Дункеркью
Завершен
24.10.2025
Генгам
0:1
Клермон Фут
Завершен
24.10.2025
Ред Стар
1:0
Гренобль
Завершен
24.10.2025
Реймс
0:0
Труа
Завершен
