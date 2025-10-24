Смотреть онлайн Бастия - Лавал 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Бастия — Лавал, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арман Цесари. Судить этот матч будет Eddy Rosier.
Превью матча Бастия — Лавал
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Eddy Rosier (Франция).
За последние 5 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 60% (3 из 5 матчей) Eddy Rosier назначал пенальти