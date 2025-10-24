Смотреть онлайн Генгам - Клермон Фут 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Генгам — Клермон Фут, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад ду Рудуру. Судить этот матч будет Aurelien Petit.
Превью матча Генгам — Клермон Фут
Команда Генгам в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-18. Команда Клермон Фут, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Генгам в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Клермон Фут забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Aurelien Petit (Франция).
За последние 6 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 0% (0 из 6 матчей) Aurelien Petit назначал пенальти