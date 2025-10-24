Превью матча Генгам — Клермон Фут

Команда Генгам в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-18. Команда Клермон Фут, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Генгам в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Клермон Фут забивает 1, пропускает 1.