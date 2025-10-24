Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Смотреть онлайн Генгам - Клермон Фут 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: ГенгамКлермон Фут, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад ду Рудуру. Судить этот матч будет Aurelien Petit.

МСК, 11 тур, Стадион: Стад ду Рудуру
Франция - Лига 2
Генгам
Завершен
0 : 1
24 октября 2025
Клермон Фут
Ilhan Fakili 47'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Ilhan Fakili icon
47'
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,3
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Генгам - Угловой
16'
Угловой
Генгам - Угловой
32'
Угловой
Генгам - Угловой
45+1'
Угловой
Клермон Фут - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
47'
Ilhan Fakili - 1-ый Гол
59'
Угловой
Генгам - Угловой
81'
Угловой
Генгам - Угловой
88'
Угловой
Генгам - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,3

Превью матча Генгам — Клермон Фут

Команда Генгам в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-18. Команда Клермон Фут, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Генгам в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Клермон Фут забивает 1, пропускает 1.

Генгам Генгам
22
Франция
Альфа Сиссоко
8
Франция
Калиду Сидибе
1
Франция
Teddy Bartouche
9
Франция
Louis Mafouta
11
Сенегал
Амадоу Сагна
20
Гваделупа
Jeremy Hatchi
2
Франция
Эрвин Коффи
4
Франция
Dylan Louiserre
23
Франция
Dylan Ourega
10
Франция
Amine Hemia
7
Франция
Donacien Gomis
Тренер
Франция
Сильвен Риполь
Клермон Фут Клермон Фут
15
Мали
Cheick Oumar Konate
44
Франция
Allan Ackra
29
Франция
Ilhan Fakili
28
Кот-д'Ивуар
Ivan MBahia
13
Франция
Julien Astic
7
Франция
Axel Camblan
25
Франция
Йохан Гастиен
94
Франция
Loic Socka
30
Франция
Тео Гиварш
97
Франция
Kenji Van Boto
21
Французская Гвиана
Йоанн Сальмье
Тренер
Франция
Gregory Proment

Статистика матча

Владение мячом
Генгам Генгам
63%
Клермон Фут Клермон Фут
37%
Атаки
138
73
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
16
3
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Aurelien Petit (Франция).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 6 матчей) Aurelien Petit назначал пенальти

Комментарии к матчу
