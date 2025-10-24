Смотреть онлайн Пау - Дункеркью 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Пау — Дункеркью, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дю Амо. Судить этот матч будет Thierry Bouille.
Превью матча Пау — Дункеркью
Команда Пау в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-12. Команда Дункеркью, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Пау в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Дункеркью забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Thierry Bouille (Франция).
За последние 5 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 3 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Thierry Bouille назначал пенальти