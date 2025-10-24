Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Пау - Дункеркью 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: ПауДункеркью, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дю Амо. Судить этот матч будет Thierry Bouille.

МСК, 11 тур, Стадион: Дю Амо
Франция - Лига 2
Пау
Завершен
0 : 3
24 октября 2025
Дункеркью
Enzo Bardeli 5'
23'
Enzo Bardeli 67'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Enzo Bardeli icon
5'
Дункеркью icon
23'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,0
Enzo Bardeli icon
67'
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,0
Текстовая трансляция
5'
Enzo Bardeli - 1-ый Гол
15'
Угловой
Пау - Угловой
23'
Дункеркью - 2-ой Гол
25'
Угловой
Пау - Угловой
39'
Угловой
Пау - Угловой
40'
Угловой
Пау - Угловой
43'
Угловой
Дункеркью - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,0
59'
Угловой
Пау - Угловой
67'
Enzo Bardeli - 3-ий Гол
76'
Угловой
Пау - Угловой
83'
Угловой
Пау - Угловой
84'
Угловой
Пау - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,0

Превью матча Пау — Дункеркью

Команда Пау в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-12. Команда Дункеркью, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Пау в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Дункеркью забивает 1, пропускает 1.

Пау Пау
97
Франция
Daylam Meddah
22
Франция
Noah Raveyre
4
Франция
Setigui Karamoko
3
Франция
Joseph Kalulu
19
Франция
Ousmane Kante
7
Франция
Раван Месси Танфури
2
Франция
Tom Pouilly
84
Марокко
Rayan Touzghar
14
Франция
Антонин Бобишон
17
Франция
Omar Sissoko
10
Франция
Giovani Versini
Тренер
Франция
Николас Усай
Дункеркью Дункеркью
6
Сенегал
Daouda Diong
8
Мали
Yirigue Sekongo
77
Кот-д'Ивуар
Aristide Zossou
23
Франция
Винсент Сассо
26
Сенегал
Opa Sangante
2
Франция
Алек Жоржен
9
Франция
Томас Робинет
10
Франция
Marco Essimi
20
Франция
Enzo Bardeli
21
Франция
Geoffrey Kondo
60
Франция
Mathys Niflore
Тренер
Испания
Albert Sanchez

Статистика матча

Владение мячом
Пау Пау
46%
Дункеркью Дункеркью
54%
Атаки
71
93
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
0
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Thierry Bouille (Франция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 3 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Thierry Bouille назначал пенальти

Игры 11 тур
25.10.2025
Анси
4:0
Сент-Этьен
Завершен
25.10.2025
Амьен
2:1
Родез
Завершен
24.10.2025
Бастия
-:-
Лавал
Отложен
24.10.2025
Ле Ман
1:0
Болонь
Завершен
24.10.2025
Пау
0:3
Дункеркью
Завершен
24.10.2025
Генгам
0:1
Клермон Фут
Завершен
24.10.2025
Ред Стар
1:0
Гренобль
Завершен
24.10.2025
Реймс
0:0
Труа
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA