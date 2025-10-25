Смотреть онлайн Анси - Сент-Этьен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Анси — Сент-Этьен, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк де Спортс. Судить этот матч будет Karim Abed.
Превью матча Анси — Сент-Этьен
Команда Анси в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-14. Команда Сент-Этьен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Анси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сент-Этьен забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Karim Abed (Франция).
За последние 7 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 0% (0 из 7 матчей) Karim Abed назначал пенальти