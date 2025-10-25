Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Анси - Сент-Этьен 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: АнсиСент-Этьен, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк де Спортс. Судить этот матч будет Karim Abed.

МСК, 11 тур, Стадион: Парк де Спортс
Франция - Лига 2
Анси
6'
67'
71'
90+1'
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
Сент-Этьен
Смотреть онлайн
Анси icon
6'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
Анси icon
67'
Анси icon
71'
Анси icon
90+1'
Матч закончился со счётом 4:0 : 2,0
Текстовая трансляция
6'
Анси - 1-ый Гол
25'
Угловой
Анси - Угловой
30'
Угловой
Анси - Угловой
43'
Угловой
Сент-Этьен - Угловой
44'
Угловой
Сент-Этьен - Угловой
45'
Угловой
Анси - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
63'
Угловой
Сент-Этьен - Угловой
67'
Анси - 2-ой Гол
71'
Угловой
Анси - Угловой
71'
Анси - 3-ий Гол
90+1'
Анси - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Сент-Этьен - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 2,0

Превью матча Анси — Сент-Этьен

Команда Анси в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-14. Команда Сент-Этьен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Анси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сент-Этьен забивает 2, пропускает 1.

Анси Анси
5
Алжир
Ахмед Каши
16
Франция
Томас Калленс
22
Франция
Clement Billemaz
28
Франция
Antoine Larose
41
Франция
Thibault Delphis
27
Франция
Julien Kouadio
18
Франция
Axel Drouhin
20
Буркина-Фасо
Josue Tiendrebeogo
33
Paris
2
Англия
Triston Rowe
25
Франция
Paul Venot
Тренер
Лорен Гуйо
Сент-Этьен Сент-Этьен
21
Франция
Dylan Batubinsika
30
Франция
Гатье Ларсонье
22
Грузия
Зурико Давиташвили
5
Израиль
Mahmoud Jaber
9
Бельгия
Lucas Stassin
28
Сербия
Igor Miladinovic
19
Италия
Ebenezer Annan
20
Гана
Augustine Boakye
3
Франция
Микаэль Наде
13
Португалия
Жуан Феррейра
10
Франция
Флориан Тардиеу
Тренер
Норвегия
Эйрик Хорнеланд

Статистика матча

Владение мячом
Анси Анси
44%
Сент-Этьен Сент-Этьен
56%
Атаки
125
55
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
8
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Karim Abed (Франция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 7 матчей) Karim Abed назначал пенальти

Игры 11 тур
22:00
Бастия
-:-
Лавал
Предстоящая
25.10.2025
Анси
4:0
Сент-Этьен
Завершен
25.10.2025
Амьен
2:1
Родез
Завершен
24.10.2025
Бастия
-:-
Лавал
Отложен
24.10.2025
Ле Ман
1:0
Болонь
Завершен
24.10.2025
Пау
0:3
Дункеркью
Завершен
24.10.2025
Генгам
0:1
Клермон Фут
Завершен
24.10.2025
Ред Стар
1:0
Гренобль
Завершен
24.10.2025
Реймс
0:0
Труа
Завершен
Комментарии к матчу
