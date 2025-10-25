Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2 : Анси — Сент-Этьен , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк де Спортс . Судить этот матч будет Karim Abed .

Превью матча Анси — Сент-Этьен

Команда Анси в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-14. Команда Сент-Этьен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Анси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сент-Этьен забивает 2, пропускает 1.