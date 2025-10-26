Превью матча Легия — Лех Познань

Команда Легия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-14. Команда Лех Познань, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-16. Команда Легия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лех Познань забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Лех Познань, в том матче победу одержали гостьи.