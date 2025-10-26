Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Легия - Лех Познань 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по футболу. Экстракласа: ЛегияЛех Познань, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Пепси Арена. Судить этот матч будет Piotr Lasyk.

МСК, 13 тур, Стадион: Пепси Арена
Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа
Легия
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Лех Познань
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Легия - Угловой
16'
Угловой
Легия - Угловой
17'
Угловой
Легия - Угловой
19'
Угловой
Лех Познань - Угловой
29'
Угловой
Лех Познань - Угловой
30'
Угловой
Лех Познань - Угловой
39'
Угловой
Легия - Угловой
41'
Угловой
Лех Познань - Угловой
57'
Угловой
Легия - Угловой
57'
Угловой
Легия - Угловой
61'
Угловой
Легия - Угловой
64'
Угловой
Легия - Угловой
71'
Угловой
Лех Познань - Угловой
Превью матча Легия — Лех Познань

Команда Легия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-14. Команда Лех Познань, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-16. Команда Легия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лех Познань забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Лех Познань, в том матче победу одержали гостьи.

Легия Легия
1
Польша
Kacper Tobiasz
7
Польша
Павел Вшолек
12
Сербия
Радован Панков
3
Франция
Steve Kapuadi
19
Португалия
Рубен Винагре
67
Польша
Бартош Капустка
8
Польша
Рафал Аугустиняк
22
Колумбия
Juergen Farid Elitim Sepulveda
21
Армения
Вахан Бичахчян
29
Дания
Mileta Rajovic
82
Польша
Kacper Urbanski
Тренер
Румыния
Эдуард Иорданеску
Лех Познань Лех Познань
41
Польша
Bartosz Mrozek
2
Португалия
Joel Pereira
3
Швеция
Alex Douglas
16
Хорватия
Антонио Милиц
15
Польша
Michal Gurgul
88
Нигерия
Taofeek Ismaheel
43
Польша
Antoni Kozubal
6
Timothy Ouma
77
Гондурас
Луис Пальма
24
Польша
Филип Ягиелло
9
Швеция
Микаел Ишак
Тренер
Дания
Niels Frederiksen

История последних встреч

Легия
Легия
Лех Познань
Легия
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.07.2025
Лех Познань
Лех Познань
1:2
Легия
Легия
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Легия Легия
48%
Лех Познань Лех Познань
52%
Атаки
101
116
Угловые
8
5
Фолы
9
6
Удары (всего)
5
7
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
3
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Piotr Lasyk (Польша).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 7 матчей) Piotr Lasyk назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Радомяк
1:1
Висла Плоцк
Завершен
26.10.2025
Легия
0:0
Лех Познань
Завершен
26.10.2025
Гурник Забже
2:1
Ягеллония
Завершен
26.10.2025
Ракув Ченстохова
2:1
Лехия Гданьск
Завершен
25.10.2025
Катовице
1:0
Корона Кельце
Завершен
25.10.2025
Погонь Щецин
2:1
Краковия
Завершен
25.10.2025
Радомяк
-:-
Висла Плоцк
Отложен
24.10.2025
Мотор Люблин
3:0
Видзев
Завершен
24.10.2025
Термалика Нецеча
1:1
Заглембе Любин
Завершен
Комментарии к матчу
