Смотреть онлайн Легия - Лех Познань 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Легия — Лех Познань, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Пепси Арена. Судить этот матч будет Piotr Lasyk.
Превью матча Легия — Лех Познань
Команда Легия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-14. Команда Лех Познань, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-16. Команда Легия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лех Познань забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Лех Познань, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Piotr Lasyk (Польша).
За последние 7 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 7 матчей) Piotr Lasyk назначал пенальти