Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Ракув Ченстохова - Лехия Гданьск 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Ракув ЧенстоховаЛехия Гданьск, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе ГКС. Судить этот матч будет Piotr Rzucidlo.

МСК, 13 тур, Стадион: ГКС
Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа
Ракув Ченстохова
30'
78'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Лехия Гданьск
33'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ракув Ченстохова icon
30'
Лехия Гданьск icon
33'
Счет после первого тайма 1:1
Ракув Ченстохова icon
78'
Текстовая трансляция
29'
Угловой
Ракув Ченстохова - Угловой
30'
Ракув Ченстохова - 1-ый Гол
33'
Лехия Гданьск - 2-ой Гол
43'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Ракув Ченстохова - Угловой
50'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
61'
Угловой
Ракув Ченстохова - Угловой
70'
Угловой
Ракув Ченстохова - Угловой
78'
Ракув Ченстохова - 3-ий Гол
90'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой
90+1'
Угловой
Лехия Гданьск - Угловой

Превью матча Ракув Ченстохова — Лехия Гданьск

Команда Ракув Ченстохова в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Лехия Гданьск, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-23. Команда Ракув Ченстохова в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лехия Гданьск забивает 2, пропускает 2.

Ракув Ченстохова Ракув Ченстохова
48
Польша
Oliwier Zych
66
Греция
Apostolos Konstantopoulos
25
Франция
Bogdan Racovitan
4
Греция
Стратос Сварнас
11
Бразилия
Adriano Luis Amorim Santos
88
Венгрия
Peter Barath
23
Польша
Karol Struski
20
Бразилия
Жан Карлос
80
Франция
Мохамед Ламин Диаби
8
Польша
Tomasz Pienko
99
Босния и Герцеговина
Imad Rondic
Тренер
Польша
Марек Папшун
Лехия Гданьск Лехия Гданьск
18
Новая Зеландия
Alex Paulsen
2
Польша
Bartlomiej Kludka
4
Косово
Bujar Pllana
80
Босния и Герцеговина
Matej Rodin
27
Словакия
Матуш Войтко
11
Колумбия
Camilo Mena
10
Босния и Герцеговина
Рифет Капич
5
Украина
Ivan Zhelizko
8
Сербия
Aleksandar Cirkovic
89
Словакия
Томаш Бобчек
99
Польша
Tomasz Neugebauer
Тренер
Англия
John Carver

Статистика матча

Владение мячом
Ракув Ченстохова Ракув Ченстохова
42%
Лехия Гданьск Лехия Гданьск
58%
Атаки
67
99
Угловые
4
4
Фолы
3
17
Удары (всего)
9
8
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Piotr Rzucidlo (Польша).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 14 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Piotr Rzucidlo назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Радомяк
1:1
Висла Плоцк
Завершен
26.10.2025
Легия
0:0
Лех Познань
Завершен
26.10.2025
Гурник Забже
2:1
Ягеллония
Завершен
26.10.2025
Ракув Ченстохова
2:1
Лехия Гданьск
Завершен
25.10.2025
Катовице
1:0
Корона Кельце
Завершен
25.10.2025
Погонь Щецин
2:1
Краковия
Завершен
25.10.2025
Радомяк
-:-
Висла Плоцк
Отложен
24.10.2025
Мотор Люблин
3:0
Видзев
Завершен
24.10.2025
Термалика Нецеча
1:1
Заглембе Любин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA