Смотреть онлайн Ракув Ченстохова - Лехия Гданьск 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Ракув Ченстохова — Лехия Гданьск, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе ГКС. Судить этот матч будет Piotr Rzucidlo.
Превью матча Ракув Ченстохова — Лехия Гданьск
Команда Ракув Ченстохова в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Лехия Гданьск, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-23. Команда Ракув Ченстохова в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лехия Гданьск забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Piotr Rzucidlo (Польша).
За последние 4 матчей судья показал 14 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Piotr Rzucidlo назначал пенальти